A insistência da televisão brasileira com formatos de fora

Impossível saber o quanto se gasta na televisão, pagamento em dólares, 4 por 1, na compra de formatos de programas, que na grande maioria dos casos em nada alteram o quadro de audiência. Entre exceções, como “BBB”, “The Voice” ou “MasterChef”, nada do que se compra lá fora consegue fazer alguma diferença. Pior de tudo é a insistência no erro. A própria TV Globo não cresceu comprando produtos estrangeiros, mas criando e produzindo os seus programas. O país tem muita gente de talento à disposição e em condições de realizar trabalhos muito melhores. A época de ouro da Record TV também se deu em cima de criações próprias, com capricho, carisma e endereço certo, o mesmo com Tupi e Excelsior em seus melhores momentos. Está na hora de cair essa ficha porque, em determinado momento, a conta sempre acaba chegando. Basta lembrar de tristes exemplos como “Got Talent” e “A Casa”(Record), além de “X Factor Brasil” e “Exathlon”(Band), entre outros.

Quer mais?



A Record admite que está fechando a compra de algumas temporadas de “Irmãos à Obra”, série apresentada pelos irmãos gêmeos canadenses Drew e Jonathan Scott, para exibir aos domingos, antes do “Domingo Show” da Sabrina Sato. Este, “junto com outros programas da TV fechada”. Será que não é a hora de oferecer ao seu pessoal a oportunidade de criar alguma coisa?

Conflito

Em “Malhação”, capítulo da próxima segunda-feira, Lígia (Paloma Duarte) vai entrar em confronto novamente com Rita (Alanis Guillen) durante as visitas da jovem a Nina na Vara da Infância e Juventude. Rita conversa com a filha se referindo a ela mesma como sua mãe e Lígia a recrimina, alegando que pode confundir a cabeça da criança.

(Crédito Paulo Belote/ TV Globo)

Piloto da série

O cineasta Afonso Poyart, após “Ilha de Ferro” para a Globoplay, começou a rodar o piloto da série “Próteses”, gênero ficção científica. No elenco Cauã Reymond, Alli Willow(Bacurau) e Flávio Reitz, recordista paralímpico de salto em altura. Por enquanto é isso, apenas um piloto, que depois será apresentado para executivos de TVs, cinema e streaming. Um investimento da empresa Black Filmes.

Segundo lugar

O “Famílias Frente a Frente”, bem posicionado entre Ratinho e “The Noite”, continua mantendo a vice-liderança no horário e sua briga é mesmo com a Record por essa posição. No último confronto, deu 6,7; Record, 5,8 e Globo, 14,4 na Grande São Paulo. Lembrando que a Amazon tem a chamada primeira janela do programa.

Duas frentes

O reality musical ‘‘PopStar” estreia terceira temporada neste domingo, após o “Esporte Espetacular”, movimentando Babi, Claudia Ohana, Danilo Vieira, Eriberto Leão, Helga Nemetik, George Sauma, Jakson Follmann, Leticia Sabatella, Marcelo Serrado, Nany People, Robson Nunes, Totia Meireles e Yara Charry. Para a apresentadora Taís Araújo, já às voltas com a nova novela das nove “Amor de Mãe”, o programa só deverá alterar sua rotina a partir de 10 de novembro. É quando começa a edição ao vivo.

Sufoco

Em “O Outro Lado do Paraíso”, de Walcyr Carrasco, o vilão Gael (Sérgio Guizé) foi parar na cadeia por agredir e tentar estuprar a mocinha, Clara(Bianca Bin). Agora, a vilã Josiane (Agatha Moreira), em “A Dona do Pedaço”, terá o mesmo destino e, no presídio, precisará brigar por espaço na cela com outras detentas. Uma coisa meio “Vis a Vis”.

Joelma

A cantora Joelma será uma das atrações do “Só Toca Top” da Globo no próximo sábado. Ela é top no ranking Artista Rádio Brega com a música “Ai Baby”, que já tem quase 3 milhões de visualizações no clipe oficial.

Virando o jogo



A Band está conseguindo reverter a situação da Florida Cup. Data hoje, as possibilidades da sua transmissão, em janeiro, são muito boas. Por aí se entenda, dois jogos ao vivo e um gravado.

Bom lembrar

Em sua sexta edição, em 2020, a Florida Cup terá a participação do Atlético Nacional, de Medellín, e Spartak, de Moscou, além dos brasileiros Palmeiras e Corinthians. Jogos entre os dias 15 e 18 de janeiro, no Exploria Stadium, em Orlando.

Reforço

O BandSports já tem parte da sua equipe montada para a cobertura da Olimpíada, em Tóquio, no ano que vem. A cobertura vai envolver todo seu pessoal, com Oliveira Andrade, Álvaro José, Elia Junior, Marcelo Negrão, Fábio Piperno, Cacá Fernando e as gêmeas Bia e Branca Feres, entre outros. Agora, confirma-se também a participação do Neto, que além de comentarista é o apresentador do “Baita Amigos”.

Posições

Ainda com relação a transmissão dos Jogos Olímpicos, no ano que vem, o BandSports já tem posições asseguradas para as transmissões do iatismo, natação e vôlei. Mas há o desejo de conseguir mais alguma coisa.

Que hora!

As demissões no SBT voltaram a acontecer praticamente às vésperas de mais uma edição da campanha “Teleton”. E na Rede TV!, a revolta provocada pelo anúncio de corte de horas extras, se dá a menos de um mês do seu aniversário de 20 anos.