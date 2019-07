A Globo hoje tem a produção de séries como um dos seus principais negócios

Além de Mariana Ximenes, Rômulo Estrela, Eriberto Leão e Erom Cordeiro, Chris Couto também está na segunda e última temporada de “Ilha de Ferro”, já gravada, mas ainda sem data de estreia definida. Aliás, os diretamente envolvidos garantem que o trabalho do cineasta Afonso Poyart superou o da primeira. Só que isso foi insuficiente para garantir uma terceira. Enquanto toca projetos para o cinema, o mesmo Poyart conversa com a Netflix. Os investimentos no Globoplay, por outro lado, serão muito maiores a partir deste segundo semestre. Como plano já estabelecido e aprovado, a ideia é aumentar significativamente o número de produções por ano, para atender as exigências do mercado daqui e de fora. Em número exato, e como informação oficial, a dramaturgia da Globo tem 26 projetos já aprovados. Todos eles em coprodução internacional. O segredo que ainda existe é em torno dos nomes da maioria desses títulos.

Só esse



Dentro do SBT a informação é que em agosto haverá apenas uma estreia, a do “Topa ou Não Topa” – formato Endemol Shine, aos sábados, às 15h30. Apresentação de Patrícia Abravanel.

Outros tempos

No novo “Topa ou Não Topa”, conforme comunicado, “26 maletas irão esconder prêmios que vão de 50 centavos a R$ 500 mil em barras de ouro”. Em relação a outros tempo, deram um corte pela metade. No passado tinha maleta de até Um Milhão de Reais.

Programa do Tiago

Em relação ao novo programa “de comida” do Tiago Abravanel, há várias questões que ainda não garantem a sua estreia. E que vão desde gravações de pilotos, que não começaram, lado comercial... precisa vender tudo antes, e o principal, o SBT ainda não adquiriu o formato, também da Endemol Shine.

Meio esquisito

Ontem, quinta, a chef Luiza Hoffmann foi ao “Aqui na Band” ensinar as fazer o “Enroladinho de Salsicha”. O modo de preparar é que chamou um pouco atenção, não pela salsicha, mas a preparação da massa: a assistente, sem a menor cerimônia, enfiou a mão no leite para misturar com a gema. E ficou ali, um bom tempinho, mexendo, até conseguir. Estranho, não acha? Será que tem que ser assim mesmo?

Aquilo mesmo

Mesmo sem o Corinthians em campo, a Rede TV! vai voltar a exibir, ao vivo, os jogos da Sul Americana. Inclusive já se pode anunciar para o próximo dia 25, às 21h30, o confronto entre Independiente, da Argentina, e Universidad Católica, do Equador, em Buenos Aires.

E outra

O jogo de volta das duas equipes, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, também será mostrado pela Rede TV!. Mas aí já no dia 1º de agosto.

Possibilidade

Há o entendimento que ainda é cedo para mexer com isso, porém, no esporte da Band, existe a disposição de chamar Mauro Naves para participar como convidado em alguns programas. Fala-se no “Jogo Aberto”, da Renata Fan, e “Os Donos da Bola”, do Neto. Mas isso no momento oportuno.

E tem mais

A partir do instante em que foi anunciada a saída de Mauro Naves da Globo, já começaram as especulações sobre o seu futuro. E já apontando Record ou CNN, uma das duas, como seu provável destino. Que fique claro: data hoje, não existe rigorosamente nenhum movimento no sentido de qualquer uma delas. E nem de qualquer outra.

Estreia

No Canal Brasil, nesta sexta, às 22h30, estreia a série “Elis – Viver É Melhor que Sonhar”. É a mesma que a Globo já exibiu, com Andréia Horta, Lucio Mauro Filho, Caco Ciocler, Zécarlos Machado, Rodrigo Pandolfo, Julio Andrade, Isabel Wilker e Thelmo Fernandes, entre outros. Direção de Hugo Prata.

Volta da Sophia

Sophia Abrahão começou a gravar participação especial em “Malhação: Toda Forma de Amar” como apresentadora de um reality show musical que Raíssa (Dora de Assis) e Nanda (Gabriella Mustafá) irão participar. As primeiras cenas estão previstas para irem ao ar partir do fim do mês. "Adorei o convite! Voltar à ‘Malhação’ como eu mesma, e exercendo ambas as vertentes que eu tanto adoro, que é apresentar e atuar, é muito especial. Fiquei bem animada! Espero que todos acompanhem e curtam", diz Sophia, que havia trabalhado em “Malhação” entre 2007 e 2009.

Fantástico



Whindersson Nunes concedeu uma longa entrevista para a repórter Ana Carolina Raimundi, que vai ao ar domingo no “Fantástico”, revelando como enfrentou a batalha da depressão. O programa também estreia uma nova série da BBC sobre as causas e consequências das mudanças climáticas no planeta. É uma das ameaças mais graves em milhares de anos e os cientistas alertam: é preciso agir rapidamente.

(Crédito: Victor Pollak/TV Globo)



Bate - Rebate

·Parece que as ligações da Band com Portugal podem se fortalecer ainda mais nos próximos tempos..

·... E existem chances de irem muito além da novela “Ouro Verde” que estreia segunda-feira...

·... Aliás, um encanto que envolve diretamente o seu presidente, Johnny Saad...

·... É o tipo da questão que merece melhor acompanhamento a partir de agora, não só para saber do que realmente se trata...

·... Assim como os seus desdobramentos.

·As gravações de “Topíssima”, nos estúdios da Casablanca, Rio, devem prosseguir até o dia 30...

·... A Record ainda não informa até quando a novela será exibida...

·... Os trabalhos da sua substituta, “Amor sem Igual”, estão começando só agora.

·Nesta sexta-feira, no Teatro das Artes, em São Paulo, tem a estreia de “Sylvia”...

·... Texto de A.R. Gurney e direção de Gustavo Wabner, com Françoise Forton, Cássio Scapin, Simone Zucato e Rodrigo Fagundes.

C´est fini

A TV Cultura corrige a coluna: Carlos Taquari não está na direção do seu jornalismo. A área, segundo informa a emissora, continua interinamente sob os cuidados de Ricardo Taira. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!