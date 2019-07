A batalha entre Rede TV! e Band para transmitir a Premier League é intensa

Silvio Santos dá um ultimato ao Fofocalizando: sobe audiência ou sai do ar

Silvio Santos não usou intermediários para mandar o aviso: se a audiência não subir, ele vai acabar com o “Fofocalizando”.

Nas últimas semanas, o programa passou por momentos turbulentos: Leo Dias afastado, notícias requentadas e o crescimento da Record no horário. A reprise de “Bela, A Feia”, em excelente fase, abriu a maior diferença contra o SBT, chegando a 3 pontos, na Grande São Paulo, fato que imediatamente fez acender a “luz amarela”.

Um recado claro, direto: independentemente de o “Fofocalizando” dar lucro, se a audiência não melhorar, o dono do SBT vai tirar o programa do ar.

Até uma possível volta de Mara Maravilha foi cogitada, mesmo sabendo que Lívia Andrade e ela não se dão.

Após Caco Rodrigues ser atropelado, e consequentemente afastado, a volta do diretor Márcio Esquilo foi bem recebida. Os apresentadores, sem qualquer cerimônia, responderam no palco este seu retorno com mais alegria e maior participação.

E agora também com uma outra condição estabelecida: todos os dias, dentro do “Fofocalizando”, terá que entrar uma matéria do “Primeiro Impacto”. De preferência do Marcão do Povo. SS anda bem animado com o trabalho dele.

TV Tudo

Menos eu

Enquanto todos os setores da Rede TV!, já de alguns meses, têm observado uma extrema contenção de gastos – todos economizando tostões, a apresentadora Daniela Albuquerque parece navegar em outro universo. Na quinta-feira, dia de gravação, quando percebeu que tinha esquecido o vestido em casa, mandou o seu maquiador ir de helicóptero buscar.

Olhar especial

Entenda por que o Cartoon é a “menina dos olhos” da Turner. É o canal mais visto na América Latina entre todas as pessoas com TV Paga por 42 meses seguidos. Agora em se tratando de público formado por crianças de 4 a 11 anos, cenário Brasil, liderança de 16 meses. Dados do Kantar/Ibope.

Mercado

A informação é que a Fremantle, uma das maiores produtoras de conteúdo do mundo, deixará de operar no Brasil. Os seus escritórios no México, dentro de um ou dois meses, passarão a ser responsáveis também por todos os trabalhos na América do Sul.

Performance

Durante a estreia de “Dinastias”, no domingo, 23 de junho, o Discovery foi o canal de maior audiência de toda a TV por assinatura, entre pessoas de 25 a 54 anos, com um resultado de 13% de audiência superior ao segundo colocado. Além de ficar com a primeira colocação, esta produção da BBC, narrada por Rodrigo Santoro aumentou em 23% a audiência de sua faixa horária.

(Crédito Marcos André Pinto)

Ruim de serviço

As atitudes tomadas passam a certeza que ninguém, na Band, parece interessado em ver a emissora alcançando melhores resultados. Renunciar a transmissão das semifinais do campeonato mundial feminino, ao vivo, sozinha na parada, sem a Globo na aberta, escancara esse pouco caso. Vai, mais uma vez, deixar passar a oportunidade de fazer a diferença.

Decisão tomada

Os jogos Inglaterra e Estados Unidos, hoje, 16 horas, e Holanda e Suécia, amanhã, no mesmo horário, serão gravados pela Band e exibidos na madrugada. Só a final, domingo, às 12 horas, será exibida ao vivo. Lamentável.

Jornalismo

Adriana Araújo entrou em férias e desde ontem está sendo substituída por Patrícia Costa no “Jornal da Record”. Já a partir do dia 11, Janine Borba passará a dividir a bancada do “JR” com Celso Freitas. Quanto a Adriana, após esse descanso, ela irá direto para Lima, no Peru, trabalhar na cobertura dos Jogos Pan-Americanos.

Implicações

Não observou progresso nenhum a contratação de Júlia Horta, Miss Brasil 2019, para trabalhar no jornalismo do SBT. Depois de ser anunciada e, por alguns, até dada como certa, a sua situação estacionou. A informação é que ela ainda está presa a outros compromissos.

Jornada dupla

Monica Iozzi faz participação especial no penúltimo capítulo de “Assédio”, na próxima sexta-feira, vivendo uma das vítimas de Roger Sadala (Antonio Calloni). Monica que também está em “A Dona do Pedaço”.

(Crédito Ramón Vasconcellos/Globo)

Faixas definidas

A Rede TV! definiu o posicionamento na grade de seus dois novos programas, “A Melhor Viagem” - apresentado por Mário Frias, e o “Melhor Pra Elas”, da Karina Bacchi, ambos com estreia marcada para o dia 28 de julho. O primeiro entrará na faixa da tarde, enquanto o segundo, logo depois do “Encrenca”. O programa da Karina levará o “João Kleber Show” a entrar no ar um pouco mais tarde.

Bate – Rebate

· No próximo sábado, 12h, o SBT vai estrear a segunda temporada de “Henry Danger”...

· ... E na madrugada de domingo, 1h30, a 14ª de “Sobrenatural”.

· Globo marcou para São Paulo o grupo de discussão de “A Dona do Pedaço”...

· ... Começa na próxima sexta-feira.

· A Iyá Omin Produções está rodando, em coprodução com a Paris Entretenimento, o documentário ”Disposições Amoráveis”...

· ... Apresentado como um passeio pelo pensamento de Gilberto Gil através de encontros, lugares e canções...

· ... A direção é de Ana de Oliveira.

· “Aruanas”, série do Globoplay, será disponibilizada em mais de 150 países.

· SBT continua realizando testes para o elenco de “Patinho Feio”...

· ... Mas, por enquanto, só isso. Ainda não há nada marcado quanto ao início de gravações.

C´est fini

Esses próximos dias serão decisivos na disputa pela Premier League entre Band e Rede TV!. A batalha nos bastidores já é intensa. Assunto está nas mãos da ESPN Brasil, dona dos direitos. Caberá a ela decidir. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!