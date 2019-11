“Lady Night” já tem período definido para novas gravações

“Lady Night” de Tatá Werneck já tem período definido para novas gravações



A manchete acima não deve ser encarada por Tatá Werneck como motivo de preocupação – afinal, a atriz e apresentadora apenas começou a curtir a chegada de Clara Maria, sua primeira filha com Rafael Vitti. Porém já é possível antecipar o período de gravações da próxima temporada do programa “Lady Night”(Multishow). Os trabalhos irão acontecer entre abril e maio de 2020 nos Estúdios Globo. Enquanto Tatá Werneck dedica-se exclusivamente à pequena, a equipe do talk show estuda novidades para o formato da quinta temporada e, consequentemente, nomes interessantes para entrevista, incluindo profissionais de outras emissoras. Exceção ao cast da Record, o “Lady Night” tem acesso a artistas de praticamente todas as emissoras. Mas o fato de a Record não facilitar o jogo é porque o Grupo Globo também não libera seus contratados para atrações da concorrente – Fábio Porchat, que apresentou o extinto “Programa do Porchat”, sabe disso como ninguém e hoje comemora o fato de ter todo o elenco da líder à sua disposição no GNT.

Assim...

No último domingo, o “Fantástico” exibiu duas matérias da dupla Sonia Bridi e Paulo Zero. Belas reportagens. Uma mostrando os novos submarinos brasileiros e outra, sobre o rio Ganges na Índia. Uma aula de jornalismo, como sempre. A direção do programa, por se tratar da mesma repórter, claro, teve o cuidado de exibir uma matéria distante da outra como manda o bom manual de televisão.

... E assim

O mesmo zelo não pôde ser visto no “Band Esporte Clube”. A repórter Luiza Oliveira entrou com duas matérias consecutivas. Uma falando sobre a homenagem ao piloto Ayrton Senna em São Paulo e outra com o surfista Ítalo Ferreira. O programa possui duas horas de duração. Será que ninguém pensou em colocar em blocos diferentes?

Fantasia

Em “Bom Sucesso”, Paloma, personagem de Grazi Massafera vai se transportar para dentro da obra “O Corcunda de Notre Dame”, livro que está lendo com Alberto (Antonio Fagundes). Ela irá se tornar Esmeralda. As cenas serão exibidas na próxima semana.

Rotina

Os apresentadores e repórteres da CNN Brasil seguem a rotina de reuniões na sede de São Paulo para acompanhar a concepção de seus programas. Esse expediente vai se estender até dezembro. A partir de janeiro, a ordem é trabalhar como se o canal de notícias estivesse no ar.

Aquela ajeitada

Quem tem curtido muito esse período fora do ar é a jornalista Monalisa Perrone. Ela deixou a Globo no início de setembro e assinou com a CNN Brasil porque não aguentava mais a faixa do “Hora 1”. Conseguiu assim colocar a casa em ordem.

Garota da moto

A produtora Mixer agendou para fevereiro o início de filmagens do longa-metragem “A Garota da Moto”, que, vale avisar, será totalmente diferente da versão exibida na TV. Além da protagonista Maria Casadevall, estão confirmados Kevin Vechiatto, Felipe Montanari, Martha Nowill, Murilo Grossi e Roberto Birindelli.

Marca histórica

Hoje, no SBT, “A Praça” vai gravar o programa de número 1600. No ar desde 1987, é o humorístico mais antigo em cartaz na televisão brasileira.

Ondas do Medina

O canal OFF confirma a apresentação da oitava temporada do programa “Mundo Medina”, em 2020, mostrando os bastidores do possível tricampeonato mundial de Gabriel Medina. A sétima está em exibição e o próximo episódio vai ao ar na próxima segunda-feira, dia 18, às 21h.