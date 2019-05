“Ilha de Ferro” pode parar na Netflix e reunir estrelas

Afonso Poyart, diretor de “Ilha de Ferro”, sucesso da Globoplay e com uma temporada ainda inédita, já está às voltas com novos projetos para TV, cinema e streaming, alguns criados por ele mesmo.



Caso, por exemplo, da série “Próteses”, que poderá reunir grandes estrelas da nossa TV e também artistas internacionais. Maria Casadevall e Rodrigo Santoro são nomes cotados para encabeçar o elenco.

Se hoje, as grandes empresas e diversos clubes de futebol, basquete, vôlei... não medem esforços para trabalhar com este ou aquele atleta, referência em seus respectivos segmentos, no projeto de Poyart, os protagonistas serão os atletas paraolímpicos, intensamente disputados por grandes corporações que fabricam próteses. Daí o título do projeto.

(Maria Casadevall / Crédito: Globo/Mauricio Fidalgo)

TV Tudo

Procurou primeiro

Após concluir a segunda temporada de “Ilha de Ferro”, Poyart conversou sobre esse trabalho na Globo.

Os entendimentos, no entanto, não evoluíram, muito provavelmente porque ele ficaria à frente de todos os detalhes, tal qual um showrunner.

... Passo seguinte

A Netflix, agindo de forma diferente, viu futuro no roteiro e os entendimentos têm observado boa evolução. Contrato em vias de ser assinado. A trama, além desse quadro financeiro, envolvendo grandes corporações, também será uma história de amor e superação.

Às pressas

Diante da impossibilidade de contar com Luciana Gimenez, a produção do “Programa Silvio Santos” convocou Maria Cândida para participar do “Jogo das 3 Pistas” com Sonia Abrão. A gravação foi ontem.

Rádio - 1

A rádio Bandeirantes fechou um acordo com a rádio Blu, do grupo colombiano Caracol, que terá parte de sua operação concentrada nas instalações do Grupo Band, em São Paulo, na transmissão da Copa América. Uma central será montada no segundo andar.

Rádio - 2

Ainda sobre futebol, a rádio Bandeirantes vai transmitir a final da Liga dos Campeões, com exclusividade no rádio brasileiro, direto do estádio Metropolitano de Madrid. Jogo Liverpool x Tottenham, no sábado, a partir das 16h. Narração de Ulisses Costa e reportagem de Bernardo Ramos, que chegou ontem a Madrid.

Futebol internacional

Nesta quarta, 4 da tarde, tem Chelsea e Arsenal, final da Liga Europa, com transmissão do Fox Sports, com João Guilherme, PVC e Fernando Caetano. Edu Zebini também foi ao Baku, no comando de toda esta equipe, que tem direção da Paula Young e coordenação de Nelson Guzzardi.

Festa no SBT

Números fechados, o SBT ocupou a vice-liderança de audiência direto, do sábado, início da exibição de “Poliana”, até segunda-feira, 12h49, parte do “Bom Dia & Cia”. Resultado bem significativo.

Premiação

A série “O Negócio”, quarta temporada, uma produção da Mixer Films para a HBO, conquistou 3 prêmios no 40° The Telly Awards, em Nova York, domingo. Ouro, de melhor Roteiro (Fábio Danesi, Camila Raffanti e Alexandre Soares); Bronze, de Direção (Michel Tikhomiroff e Júlia Jordão), e Bronze, de Fotografia (Alemão Nagamine).

Comemoração

No total, foram 16 prêmios para a HBO com produções e coproduções latino-americanas. “Sr. Ávila”, “Magnífica 70”, “Minha Vida é Um Circo”, “Fora do Armário”, “Greg News”, “Dia Um”, “Outros Tempos” e “Ópera Aberta” também conquistaram estatuetas.

Só em 2020

Já há alguns meses em desenvolvimento, só agora a TV Globo dará início às gravações da série “Os Experientes”, que irá reunir trabalhos de diferentes autores da televisão, teatro, cinema e jornalismo. Direção-geral de Dennis Carvalho, mas exibição só a partir do segundo semestre de 2020.

Lançamento

Giovanna Coimbra é o lançamento da Globo em “Bom Sucesso”, a próxima novela das sete. Em seu primeiro papel na TV, ela viverá Gabriela, filha da protagonista Paloma (Grazi Massafera). Atleta, a jovem passa muito tempo jogando basquete na quadra do bairro. É descrita como alguém de personalidade forte, que se envolve em brigas e discussões.

NBA



Por causa das finais da NBA, a ESPN enviou seu time para a cobertura nos Estados Unidos e Canadá: o narrador Rômulo Mendonça, os repórteres José Renato Ambrósio e Matheus Cobucci e o comentarista Paulo Antunes. No Brasil, comentam Eduardo Agra, José Roberto Lux, Ricardo Bulgarelli, Guilherme Giovannoni e Alana Ambrósio. A ESPN tem exclusividade na TV paga, e a Band, na aberta.

Bate – Rebate

· Aline Prado, ex-“Vídeo Show”, estará na próxima temporada do “Dancing Brasil”, na Record.

· O musical “Isso Que É Amor”, com canções de Luan Santana, vai realizar audições entre os dias 3 e 7 de junho, na escola de Kiara Sasso...

· ... A direção é de Ulysses Cruz. Depois da estreia, em São Paulo, no dia 6 de setembro, o espetáculo iniciará turnê por cinco capitais...

· ... Mas só chegará ao Rio em 2020.

· Depois do Rio, Walcyr Carrasco lança amanhã em São Paulo, “Sobre a Capacidade de Amar”.

· “Jogo das Lendas da Champions” é o torneio que será mostrado nesta sexta-feira, ao vivo, a partir das 11h45, por TNT, Facebook do EI e EI Plus...

· ... Encontros que têm a participação de grandes nomes da Liga e de mulheres lendárias no futebol...

· ... Serão jogos de 15 minutos cada, onde 5 jogadores disputam contra outros 5, o primeiro, segundo e terceiro lugares nesta competição.

· “Conexão Repórter”, segunda-feira, no SBT, marcou, 7,4 de média com a reportagem “Busca da Infância Perdida”.

· Na sexta-feira, o “Documento Verdade”, da Rede TV!”, apresenta matéria sobre relacionamentos...

· ... Mostra o amor além da formação tradicional de um casal monogâmico e conversa com pessoas que já protagonizaram relações abertas.

C´est fini

A Record definiu o esquema de embarque de profissionais para a cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, entre 26 de julho e 11 de agosto. Primeiro, seguirá a equipe técnica, e logo depois repórteres e produtores. Os apresentadores serão os últimos.

