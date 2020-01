“Fora de Hora” foi uma completa decepção

A expectativa e barulho criados levaram a todos esperar muito mais do “Fora de Hora”. Ou, pelo menos, alguma coisa mais interessante e divertida.



Só que nada. Em sua estreia, terça-feira, na Globo, o programa foi inteiramente ruim. Sem graça do começo ao fim.

Do “Fora de Hora”, o mínimo que podia se exigir era algo próximo ou na linha e altura do “Tá no Ar”, do Marcelo Adnet, exibido até o ano passado.

Mas não. O que se viu foi mais um programa apresentado como humorístico, mas absolutamente sem graça. E sem nada. A TV Camanducaia não chegaria a tanto.

O bom da história é que a sua duração vai pouco além de 20 e poucos minutos.

Um tempo relativamente curto, até para quem se viu obrigado a pagar algum pecado.

TV Tudo

Ponto 1

Pelas redes sociais e até por quem viveu mais intensamente os seus bastidores, percebe-se que “Bom Sucesso” chegar ao fim, tão coberta de glórias, não foi mais uma obra do acaso. Primeiro, destaque-se, a qualidade do texto de Rosane Svartman e Paulo Halm.

Ponto 2

Assim como no futebol, que todo time precisa começar por um bom goleiro; toda novela, com uma boa história. E “Bom Sucesso” contou a dela da melhor maneira possível. Mas como conjunto de trabalho, poucas vezes se viu uma equipe trabalhando tão junta, em completa harmonia e na mesma direção. Deu nisso: um dos maiores sucessos recentes na faixa das 19h.

Data marcada

Vai começar no dia 3 de fevereiro o canal do Fábio Pannunzio, a TV Democracia, montada e organizada para surpreender muita gente. Olha o time: Barbara Gancia, Luciana Liviero, Mona Dorf, Florestan Fernandes, Chico Malfitani, Juliana Fratini e Antonio Roche.

Tem mais

A TV Democracia, como toda TV que se preza, também terá os seus correspondentes internacionais. São eles: Jamil Chade na Suíça, Willian Corrêa e Eleonora Paschoal nos Estados Unidos. Será uma TV com 12 horas de programação diária, a partir das 7h da manhã.

Caso de polícia

A ação dos hackers virou um tormento na vida de muitos. O noticiário está aí. E das emissoras de TV também. Na segunda-feira, grupos da Globo-SP, de WhatsApp, precisaram ser desativados porque o celular de uma editora foi hackeado. Houve a necessidade de excluir a jornalista de todos os grupos. Um pandemônio.

Parceria

Liberada pela TV Gazeta, Regina Volpato, do “Mulheres”, é a entrevistada de Daniela Albuquerque no "Sensacional” nesta quinta, na Rede TV!, a partir das 22h45. As duas, que trabalharam juntas no extinto “Manhã Maior”, em 2011, na Rede TV!, relembraram momentos do programa e da convivência diária no canal.

Gravado

Na virada do sábado para domingo, 0h30, no SporTV, vai ao ar o “Grande Círculo”, recebendo o presidente do Santos, José Carlos Peres, como convidado. Apresentação de Milton Leite, com as participações de Bárbara Coelho, Cleber Machado, Maurício Noriega, Rodrigo Capelo, Xico Sá e Alex Sabino.

Pedra de tropeço

As interferências religiosas na dramaturgia da Record, entre autores, já fizeram três vítimas: Vivian de Oliveira, Gustavo Reiz e agora Emílio Boechat. Os dois últimos em “Gênesis”, que ainda nem estreou. Resta saber quem será o próximo. Essa mistura TV x Igreja, como se vê, é das mais indigestas.

Saudade

Em relação ao atual momento da Teledramaturgia da Record, com a tensão na ordem do dia, um funcionário do Complexo Casablanca resgatou um momento importante. Diz ele que “Os Dez Mandamentos” foi um grande sucesso, entre outros motivos, porque não havia interferência na rotina de trabalhos. Os tempos eram outros.

Bola rolando

Sobre a questão da Série B, na Band, resta saber como ficará o jogo das segundas-feiras, com a igreja no meio do prime time. Com toda certeza a transmissão não será possível. Só os da tarde de sábado. De qualquer forma, será uma grande conquista.

Estreia do BBB20

A estreia do “Big Brother Brasil 20”, na terça, registrou 25 pontos de audiência e 45% de participação em São Paulo, um aumento de 7 pontos na comparação com a faixa das últimas quatro terças-feiras e 3 pontos a mais que a estreia do BBB 19. No Rio de Janeiro, 28 pontos e 46% de participação, um crescimento de 10 pontos na mesma comparação com a faixa e de 3 pontos quando em relação à estreia da última edição.

(O apresentador Tiago Leifert, do BBB/ Crédito Victor Pollak/TV Globo)

Bate – Rebate

·“Segunda volto com tudo!”. Aviso de Silvia Poppovic, que está afastada do “Aqui na Band” em função de uma cirurgia estética.

·No próximo sábado, completa 1 ano do rompimento da barragem de Brumadinho, que provocou a morte de mais de 250 pessoas...

·... Será celebrada uma missa campal em memória das vítimas, no centro da cidade...

·... E a TV Aparecida vai transmitir.

·Depois da correria no “Encontro” e “É de Casa”, Patrícia Poeta terá um período regulamentar de descanso...

·... Nesta sua folga na Globo, vai para Noronha.

·O apresentador e youtuber Matheus Mazzafera participará como comentarista fixo do Grammy Awards 2020, nas redes sociais da TNT.

·Na terça-feira teve a reunião geral na Rede TV!...

· ... Por tudo que foi falado e colocado o mundo vai virar do avesso nesses próximos tempos...

·... Globo, SBT, Record... que se cuidem...

·... A propósito: seria conveniente também, nem uma pausa das elucubrações, dar uma olhadinha para os próprios interiores...

·... Há, por parte de algumas pessoas, inclusive diretores, um descontentamento visível e escancarado.

·Paolla Oliveira é a convidada de Tatá Werneck, hoje, na estreia da segunda temporada de “Lady Night” na Globo.

C´est fini

No dia de ontem, a taça da Copa do Nordeste, conhecida como "Orelhuda", e a mascote da competição, batizada de Zeca Brito, visitaram os estúdios do Fox Sports. No próximo sábado, o canal transmite com exclusividade a partida entre Sport e CSA, a partir de 18h, com narração de Téo José e comentários de Leandro Quesada e Carlos Simon. O pré-jogo, às 17h30, ficará a cargo de Abel Neto.

