“Fofocalizando”, do SBT, sente falta de um representante da classe

Consumada a saída do Leo Dias, do programa e do SBT, e se existe o desejo de continuar com o programa, passa também a ser necessária a sua substituição por alguém que realmente atue no setor.



Considerando o quadro atual, com Lívia Andrade fixada na posição de apresentadora e as participações de Leão lobo, Chris Flores, Gabriel Cartolano e Mara, falta alguém para o lugar do Leo, que faça o que ele desempenhava e representava.

Um problema que, com a saída do jornalista, agora existe e precisa ser enfrentado. Mesmo considerando as dificuldades, isso deve ser encarado como imprescindível, para que o programa se mantenha em condições de competitividade.

TV Tudo

Ding Dong histórico

Especial, hoje, na televisão ficou meio banalizado. Principalmente se considerarmos o que foi produzido no passado.

No entanto, desde já deve-se chamar atenção para o “Ding Dong”, do “Domingão do Faustão”, que vai ao ar no dia 29.

Presenças

O “Ding Dong”, gravado sábado, especial de fim de ano, reuniu Milton Nascimento, Gilberto Gil, Simone, Ivete Sangalo e Lulu Santos, os cinco acompanhados de suas respectivas bandas. E, todos, dividindo o mesmo espaço nos bastidores, o que até daria um outro programa.

Pois bem

O auditório, à capela, acompanhou todas as apresentações, inclusive seguindo ao final de cada uma. Milton Nascimento, emocionado, não aguentou. Chorou. Bom saber que o trabalho musical dele continua na memória e prestigiado por todos.

Quem contra quem

Andréia Sadi e Ana Paula Araújo, pelo lado do jornalismo, contra Renata Ciribelli e Ana Furtado, do entretenimento, foram as duplas competidoras deste especial do “Ding Dong”. Mulheres com representação bem importante neste 2019.

Cinema

A atriz Naruna Costa, protagonista da série “Irmandade”, da Netflix, ao lado de Seu Jorge, acaba de fechar participação no elenco do longa “A Garota da Moto”, produzido pela Mixer Films. Foi escolhida para o papel da investigadora Ribeiro, principal aliada de Joana (Maria Casadevall).

Séries da Globo

A série “Filhos da Pátria” encerra sua segunda temporada nesta terça-feira, dia 10. Já “Segunda Chamada”, também exibida às terças, conclui primeira temporada na próxima semana.

Como é a vida

Sábado, na Igreja Perpétuo Socorro, foi realizada a Missa de 7º dia do Gugu Liberato. Presença da família e alguns poucos amigos. Nada comparável ao que vimos e assistimos durante o velório e sepultamento.

MasterChef

A Band exibe na outra terça-feira, dia 17, a final do “MasterChef – A Revanche”. Cerca de 200 convidados irão acompanhar o encerramento do programa no estúdio.

Ordem na casa

André Aguera foi muito criticado no início da sua gestão na Band, muito provavelmente pela sua maneira de trabalhar e enfrentar os seus muitos problemas. Resultado: na vice-presidência executiva desde 2017, ele foi fundamental na reorganização financeira da empresa. A casa foi praticamente colocada em ordem.

(Crédito Divulgação Record TV)



Primeiro capítulo

“Amor Sem Igual” é a estreia da Record na noite desta terça-feira, em substituição a “Topíssima”. Na história, Juan Alba faz o Ramiro, um empresário ligado ao mundo do futebol.









































Bate – Rebate

· Roberto Bonfim fará participação no primeiro capítulo de “Nos Tempos do Imperador”, substituta de “Éramos Seis” na Globo...

· ... Ele viverá o pai do personagem interpretado por Alexandre Nero.

· A TV Aparecida exibe dia 31, às 22h30, um especial do cantor Péricles...

· ... No show, gravado no auditório da emissora, foram cantadas também algumas músicas religiosas, como “Pai Nosso” e “Oração de São Francisco”.

· Esse 2019 parece que está longe de terminar na televisão...

· ... Do jeito que as coisas andam, parece que ainda tem muita coisa para acontecer.

· Nesta terça, a partir das 19h, na livraria Saraiva do Botafogo Plaza Shopping, a noite de autógrafos do livro “Comunicadores S.A.”, do Fernando Morgado.

· Gugu Liberato, antes de falecer, já tinha comprado seu presente para o “amigo secreto” do “Família Record”...

· ... O programa, mesmo sob protestos e desconforto de muitos, foi gravado segunda-feira.

· Isis Valverde, atualmente em “Amor de Mãe”, já se garantiu na próxima temporada do “Superbonita”, programa da Camila Pitanga no GNT...

· ... As novas edições vão ao ar em 2020.

C´est fini

Willian Cury pediu demissão da rádio Bandeirantes. Ontem, segunda, foi o seu último dia. A partir de agora ele passa a ser repórter de economia na GloboNews.