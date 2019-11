“A Dona do Pedaço” trouxe paz para o horário das 21h da Globo

A Globo ainda não tem uma data fechada para as últimas gravações de “A Dona do Pedaço”, principalmente por causa da inclusão de cenas secretas no roteiro envolvendo alguns personagens. Os trabalhos serão concluídos bem próximos ao dia de exibição do último capítulo. Porém, se resta esta pequena dúvida, uma coisa é certa: “A Dona do Pedaço” resgatou a tranquilidade para o horário das 21h. Críticas à parte, uma boa maioria bem procedentes, é assim que internamente ela é avaliada, após superar os problemas causados pela antecessora, “O Sétimo Guardião”. Como se não bastassem os satisfatórios índices de audiência, muito distantes das principais concorrentes, a trama de Walcyr Carrasco ainda se destacou como um produto de grande apelo comercial, dentro e fora da sua apresentação. Super Walcyr! Não será surpresa se este modelo, a partir de agora, passar a influenciar as próximas atrações do horário.

C´est fini

Titi Müller (foto) começa a gravar este mês mais uma temporada do programa “Anota Aí” para o Multishow, que estreia em 2020. Ela vai pela primeira vez à África do Sul. Entre as cidades que serão visitadas, Cape Town e Joanesburgo. “É um dos lugares que eu mais quero conhecer”, revela a apresentadora.

Primeiras cenas

Ana Furtado começou a gravar ontem participação especial em “A Dona do Pedaço”. Vivendo a presidiária Gerusa, companheira de cela de Josiane (Agatha Moreira), ela vai aparecer a partir do dia 15.

Próprio quintal

Numa queda de braço bem descarada com o Governo Federal, a Globo tem procurado, com os seus próprios meios e novos movimentos, compensar a diferença em seu caixa. Por exemplo: a colocação de jogos importantes no Premiere foi uma maneira de buscar novo dinheiro para o futebol. As iniciativas comerciais em “A Dona do Pedaço”, idem, na mesma data. Além de outras.

Mão forte

Em meio a tantos desfalques que a BandNews vem sofrendo, todos em direção à CNN Brasil, deve ser destacada a atuação de Rosângela Lara. Experiente e dedicada, lutando ainda contra movimentos que tentam apagá-la, é quem mais se mantém presente e se empenhando em contornar as inúmeras perdas.

Quanta loucura

“Mataram” o Gugu Liberato na noite de domingo. Espalharam essa doidera nas redes sociais, a partir de uma publicação no Instagram do Power Couple, preocupando todos os seus familiares. Quase “enfartou” alguns. Felizmente, o próprio Gugu, em férias fora do Brasil, se encarregou de desmentir.

Sobrenatural

Em “Desalma”, drama sobrenatural na fila de estreias da Globoplay, Cláudia Abreu faz a Ignes. A personagem vai precisar lidar com os diversos momentos de transe do filho Anatoli (João Pedro Azevedo).



Iniciativas

Na GloboNews, a terceira temporada do “Em Movimento”, vai falar sobre a inovação social através da arte. Estreia dia 12, às 21h30. Os repórteres Victor Ferreira, Gabriel Prado, Naraynna Borges, Vinícius Leal, Renata Ribeiro e Alan Severiano irão percorrer várias cidades do país para mostrar projetos que transformam a vida das pessoas. Ao todo serão visitadas 32 iniciativas que vão falar de cidadania, educação, saúde, esporte, meio ambiente, trabalho e mobilidade.

A propósito

O “Que Mundo é Esse?”, da GloboNews, é um programa excelente. Só que o excesso de trilhas e o alto volume de todas, sempre superando o “off” dos jornalistas e convidados, dificulta o entendimento. Alguém pode dar um jeito?

Audiência

Na sexta-feira, 25, na estreia de “Toda Forma de Amor”, série de Bruno Barreto, o Canal Brasil viu sua audiência aumentar em 311% no horário em relação ao mesmo dia da semana anterior. A exibição do primeiro episódio da série levou o canal a subir 19 posições no ranking.