Violência na UFRJ



A insegurança pública no Rio de Janeiro está tão intensa que não há hora ou lugar mais seguros na cidade. Dois professores sofreram sequestro-relâmpago e uma professora foi assaltada entre os dias 7 e 9 dentro do campus da UFRJ, na Ilha do Fundão. Os casos estão registrados na 37ª DP, da Ilha do Governador. Os marginais atuaram à luz do dia, fortemente armados, e em pontos movimentados da universidade, segundo boletim interno do corpo docente. Os sequestrados tiveram os carros levados e saques nos cartões, e foram libertados às margens da Avenida Brasil.

Manual

Os crimes assustaram tanto os alunos e professores que foi criado um tutorial com dicas de segurança para quem transita no campus, como evitar ficar no carro e outros riscos.

Menu privê

Gustavo Franco, ex-BC, faz palestra amanhã à noite em Brasília para convidados do NOVO: Os que terão R$ 330 para ter acesso ao espaço reservado no restaurante Oliver.

Vidente

José Dirceu comemorou sábado seus 72 anos com churrasco em casa de amigo no Lago Norte. Há semanas, repete que seria preso até esta segunda. Até ontem à noite, errou.

Anastasia, o retorno

Martelo batido em Belo Horizonte a portas fechadas nos últimos dias. O PSDB quer lançar o senador e ex-governador Antonio Anastasia ao Governo de Minas. É questão de sobrevivência para o grupo de Aécio Neves. O deputado Rodrigo Pacheco, que se filia hoje com festa no DEM, também disputará: o Governo ou Senado como plano B.

Mineirices

Há possibilidade de aliança PSDB-DEM. E há pacto de não-agressão caso Pacheco dispute o Palácio da Liberdade. Todos, claro, se uniram contra o governador Fernando Pimentel (PT), que tenta a reeleição.

Só crescendo

Antônio Neto foi eleito para o comando do PDT estadual de São Paulo. O presidente da Central dos Sindicatos do Brasil e do Sindpd teve o apoio das classes e da direção nacional do partido. Neto foi fundador do MDB, mas deixou o partido ano passado.

Adeus, MDB

Francisco Dornelles, o manda-chuva do PP no Rio, garante a amigos que Eduardo Paes se filia ao partido semana que vem e será o candidato ao Governo com grande coalizão.

Vice ou Senado

Martha Rocha (PDT), a ex-delegada linha-dura, é a pré-candidata ao Governo do Rio. Carlos Lupi terá pesquisa para ver se a lança ou se fecha com Paes – o mais provável.

Memória do QG

Não é a primeira vez que a bandidagem no Rio provoca o poder militar – com este assassinato da vereadora e motorista. Há anos um posto bancário dentro do Comando Militar Leste foi assaltado duas (!!) vezes, debaixo do nariz dos oficiais. Sem um tiro. Hoje, dois soldados servem às portas do CML, QG do interventor General Braga Netto.

#magoou

Os professores e sindicatos ligados aos Institutos Federais no Rio Grande do Sul estão magoados com Lula da Silva. Para quem se mostrava no Governo o pai dos ITFs, Lula não incluiu visita a unidades na Caravana que passa pelo Estado. Só a universidades.

Batalha nas ruas

Ruralistas gaúchos da fronteira divulgaram spots em rádios e postagens em redes sociais contra a presença de Lula em Bagé. Petistas respondem com carros de som e panfletagem nas ruas com ações realizadas pelo ex-presidente, como a Unipampa.

Fake & crueldade

É de uma maldade sem tamanho as mentiras criadas por desocupados e divulgadas na internet sobre a vereadora assassinada Marielle Franco. Não bastasse isso, vê-se a crueldade em comentários infelizes como o da desembargadora do Rio que a acusou de associação para o tráfico. Um mau exemplo.

Olha o molho!

Circula no whatsapp convocação dos críticos ao ministro do STF para ‘tomataço’ em Gilmar Mendes em seminário hoje, às 10h, no IDP de São Paulo.