STF discute legalização do aborto em caso de zika vírus

Suprema encrenca

Sem alarde, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, colocou em pauta ontem para julgamento no plenário virtual, na próxima sexta-feira, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5581, que propõe a legalização do aborto para gestantes com zika virus. O caso irritou os cristãos – em especial a comunidade da Igreja Católica, que já se mobiliza para maratona em gabinetes na Corte. Para eles, é imprescindível o direito à vida mesmo com risco de saúde. Vão levar dados oficiais que apontam que a contaminação na gestante não é certeza de má formação do feto.

Na Lei

Hoje, a lei permite o aborto para os casos de risco de vida para a mulher, resultante de estupro ou se o feto for anencefálico.

Cargo vago

Conversa de “itamaratecas”: O Brasil não passaria essa vergonha de ver os EUA e Argentina esnobarem nossa economia, no caso OCDE, se o embaixador Sérgio Amaral ainda estivesse em Washington.

Marun na Itaipu

O ex-ministro Carlos Marun voltou ao Conselho da usina Itaipu Binacional, e já participa da reunião dia 25. O TRF4 derrubou a liminar do desembargador Rogério Favreto que o afastava do cargo – ele tem mandato por indicação presidencial.

R$ 300 milhões

O quiprocó dos Bolsonaro com o presidente do PSL, Luciano Bivar, remete a acordo informal feito quando da filiação do então pré-candidato a presidente. Bivar teria de ceder a executiva nacional para o controle dos Bolsonaro. E até hoje não entregou. E assim, controla as centenas de milhões de reais dos fundos partidário e eleitoral.

On line

No site do PSL, debaixo da foto de seu perfil, Bivar mantém propositalmente em destaque uma frase de Bolsonaro: “Luciano não é arquiteto, mas construiu a ponte para a mudança do Brasil”.

Só a roupa

Numa onda marqueteira, com a política em baixa e cada dia mais nas páginas policiais, de um ano para cá pelo menos oito partidos mudaram de nome. O PTdoB virou avante. PRB agora é Republicanos; PMDB pouco disfarçou: MDB; PP é Progressistas; PR voltou a ser o Partido Liberal; PEN, antes da campanha eleitoral, tornou-se Patriota. PTN renomeado para Podemos; e PPS é Cidadania.

Sem trégua

O final de semana não foi bom em Pernambuco. A criminalidade não deu tréguas nem ao Dia das Crianças. Foram registrados 34 homicídios. Em outubro, já contam 126 mortes. No ano, 2.653. E esses são os crimes de conhecimento da Polícia.

Sarney & Santa Dulce

Goste dele ou não, o ex-presidente José Sarney foi dos poucos merecedores de aparecer no Vaticano – e foi por conta própria – na cerimônia de beatificação da Santa Dulce dos Pobres. Ele era amigo dela, e ajudou a fundar o hospital em Salvador.

Que Gracinha!

O povo goiano deve questionar o governador Ronaldo Caiado. É o cidadão quem vai arcar com os R$ 19 mil de no-show da passagem da primeira-dama, Gracinha Caiado, que não embarcou no voo para Roma ao saber do infarto do marido – que passa bem.

Aliás..

.. Termina hoje o passeio da comitiva oficial do Governo do Brasil a Roma, que começou na quinta-feira. Com o seu, o nosso dinheiro. Para a Somália fazer caridade, ninguém vai.

Patrocínios

A Corregedoria-Geral da União instaurou processo para investigar a KPMG por supostas irregularidades em patrocínio de projetos culturais. A apuração mira supostas fraudes, entre 2012 e 2014, com captação de recursos por meio da Lei Rouanet para os projetos “Sons e Poesia ao Vento”, “Fazendas Históricas e Culinária Caipira”, “O Fogo e o Homem” e “Poesia, Cultura e Água nas Paisagens Brasileiras”.

Auditoria

O valor do patrocínio, usado como referência para o cálculo do benefício fiscal, foi de aproximadamente R$ 600 mil. A empresa é uma rede global de firmas independentes que prestam serviços de auditoria e consultoria.