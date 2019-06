Sérgio Moro passou dois dias nos EUA. Teria ido a escritórios da CIA e FBI

De$travamento

No esforço para manter investidores com planos para o Brasil no segundo semestre, para geração de renda e emprego, parlamentares que integram a comissão especial da reforma da Previdência mantêm diálogo com analistas do mercado financeiro. Apesar da queda na expectativa de economia, abaixo do R$ 1 trilhão previsto pela equipe econômica, investidores estão otimistas e apostam na aprovação do texto na Câmara Federal antes do recesso parlamentar. Nos últimos dias, o presidente do colegiado, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), proferiu palestras e se encontrou com representantes do Santander, Bradesco e Itaú. O parlamentar repetiu aos investidores que o calendário segue “estritamente dentro do prazo”, e que trabalha para a aprovação.

Mantra

O mesmo mantra é repetido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, aos amigos da alta do mercado. E complementa: Outras medidas de avanços virão após a reforma.

Nem Ciro salva

Um ex-senador do DF se recusa a pagar o débito com servidores que trabalharam na sua campanha de 2018. Depressivo após o calote, um dos funcionários foi parar no SPC.

Elas, Progressistas

Uma advogada, ex-namorada do presidente Dias Toffoli e também do deputado Dudu da Fonte, e uma conhecida ex-chefe de gabinete de outro ministro do STF, abrem portas para o deputado e o senador Ciro Nogueira na Corte. Os dois chefões do Progressistas são alvos da Lava Jato.

Asa Branca 1

A suspeita de autoridades militares do Governo e da Polícia Federal é que o oficial da FAB preso com 39 quilos de cocaína no avião presidencial nº 2, o que transporta staff de apoio ao presidente Bolsonaro, é apenas um entre outros oficiais que servem de mula. O caso pode expor um esquema de anos e envolveria mais gente graúda.

Asa Branca 2

Secretário de Relações Internacionais da Câmara, o deputado Alex Manente (Cidadania-SP) protocolou dois requerimentos no Ministério da Defesa e no GSI da Presidência exigindo detalhes sobre prisão do militar da FAB flagrado com a droga.

Asa Branca 3

No documento, o parlamentar solicita dados sobre o procedimento de embarque do militar na aeronave oficial, ainda em território brasileiro. “A quais procedimentos de inspeção e segurança foi submetido o referido militar e demais integrantes da comitiva presidencial antes de embarcar nas aeronaves da FAB?”, indaga.

Te cuida, Glenn

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, voltou hoje ao Brasil após passar dois dias nos Estados Unidos em agenda não divulgada. Teria ido a escritórios da CIA e FBI.

Bandidagem agradece

Aliás, o carnaval de expectativas criado pelo site The Intercept sobre os diálogos de Moro e Dallagnol viraram bloquinho de beco. Fato mesmo é que a bandidagem que atua em parte do Congresso aproveita para tentar minar o pacote de medidas anticrime.

Recondução?

A possível recondução da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, é vista com críticas por auxiliares próximos do presidente Bolsonaro. Isso porque, nos últimos meses, o Ministério Público Federal, comandado pela procuradora, se posicionou contra decretos e temas considerados “relevantes” para o Planalto.

Histórico..

Recentemente, Dodge elogiou decisões tomadas pelo STF sobre a criminalização da homofobia e a suspensão parcial de um decreto de Bolsonaro que extinguia todos os colegiados ligados à administração pública federal, como os conselhos e comitês em que há participação da sociedade civil. O que não foi bem recebido pelo presidente.

..de embates

Em maio, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão do MPF, também elaborou nota técnica na qual apontou como inconstitucional o decreto sobre armas - revogado anteontem por Bolsonaro.

Bons ventos

Os bons ventos que a Bahia dá ao Brasil merecem divulgação. Após a ‘depressão pós parto’ dos Jogos do Rio, vem de Salvador a boa nova: o comodoro Marcelo Sacramento, do Yacht Clube, anuncia amanhã o Campeonato Mundial da Vela Jovem para dezembro de 2020.

ESPLANADEIRA

# O movimento Viva Rio, em parceria com os shoppings do grupo AD < adshopping.com.br >, promove a Campanha Inverno Quente para receber agasalhos até 7 de julho, para doação a entidades. # O edifício PO 700 em Brasília tornou-se oficialmente um Green Building e recebe certificação hoje pelo United States Green Building Council. # Dirigido por Carlos Alberto Serpa , o musical ABBA volta ao cartaz amanhã ao Teatro Cesgranrio. Com figurinos de Beth Serpa e Cyrano Sales.