Pró-Lula, pró-Ficha

Nas entranhas dos Poderes, o acordo é livrar Lula da Silva da prisão na quarta, no habeas corpus cujo mérito será julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas há um preço: ele não deve ter liminar no Tribunal Superior Eleitoral para disputar a eleição. Em suma: sai o HC, mas não cai a Ficha Limpa. Com a condenação confirmada pelo TRF 4 em 2ª instância, Lula está fora das urnas. Porém, o eventual HC para Lula não beneficia apenas a ele e coloca o STF na mira do povo. Abre caminho para livrar da cadeia penca de políticos enrolados com a Lava Jato. Com a palavra, as excelências.

Precedente

Não é de hoje que os Poderes fazem acordão de interesses partidários. Foi caso do impeachment de Dilma no Senado. Ela perdeu o poder, mas manteve direitos políticos.

Memorial da Corte

Marco Aurélio é primo de Collor; Gilmar e Toffoli foram AGU de FHC e Lula, respectivamente. Alexandre de Moraes entrou com bênçãos de Aécio Neves.

Ou seja

Com exceção de Fernando Henrique, os outros políticos estão na mira do STF e na rota do camburão.

EXTRA

Barroso & TCE-RO

Convidado para palestra pelo Tribunal de Contas de Rondônia, o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, é relator na Corte de ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) nº 3889 na qual o TCE é parte intimada na ação protocolada pelo Governo do Estado. A ação versa, em suma, sobre retenção de IR na folha de pagamento.

A conferir

A palestra também inclui valores negociados com a Supercia Capacitação e Marketing. Extrato de dispensa de licitação ( nº 17/2018 ) publicado no D.O. do mostra que a Supercia cobrou de R$ 46,8 mil sobre serviços referentes a uma hora aula do ministro. Barroso jura que não sabia de valores. Ainda não conseguimos contato para responder sobre se ele se coloca sob suspeição na ADI caso aceite a palestra.

Opção Meirelles

Após revés do presidente Michel Temer, com a prisão de amigos e outro escândalo que atinge o Governo, cresceram as apostas em Henrique Meirelles como provável candidato do Planalto. Meirelles pode se lançar pelo seu PSD, com um vice do MDB.

Te cuida, Fachin

Além da Lava Jato no STF, o ministro Edson Fachin, que revelou ser alvo de ameaças, também relata as ações na Corte contra o fim do imposto sindical. Questão bilionária.

Patriotismo

Às 22h de quinta, dia da operação que prendeu amigos de Michel Temer, policiais e delegados federais ainda se debruçavam sobre a papelada apreendida na sede em SP.

Integração..

De saída do comando do Ministério da Integração Nacional para disputar o governo do Pará em outubro, Helder Barbalho (MDB) direcionou mais de 60% da agenda para o Estado ao longo do mês de março.

..em casa

Às vésperas de deixar o cargo, o qual assumiu em maio de 2016, Helder caprichou no envio de recursos para execução de obras, entrega de títulos de regularização fundiária e outros programas do Governo Federal, como Minha Casa Minha Vida.

Curto-circuito

Sindicatos fazem corpo-a-corpo para evitar que eletricitários entrem no Plano de Demissão Consensual da Eletrobras. “Os únicos que ganham com planos de demissões, que precarizam serviços e condições de trabalho, são acionistas que recebem dividendos”, diz o dirigente da Associação dos Empregados de Furnas, Felipe Araújo.

R$ 12 bi

A Medida Provisória que autoriza a privatização da Eletrobras e de suas subsidiárias tramita atualmente em comissão especial no Congresso. O Governo espera arrecadar com a operação R$ 12,2 bilhões.