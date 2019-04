Prefeitos peregrinaram em Brasília em busca de recursos

Camburão para turma do Maduro

As comissões de Relações Exteriores e de Transparência e Fiscalização do Senado vão examinar, em conjunto, os empréstimos feitos pelo Brasil à Venezuela durante os governos do PT (de 2003 a 2016). O início do pente-fino será audiência dos dois colegiados para ouvir o presidente do TCU, Ministro José Múcio Monteiro, e o presidente do BNDES, Joaquim Levy, que tem dado total transparência aos empréstimos e financiamentos suspeitos a empreiteiras amigas dos últimos Governos.

Na fila

O requerimento do presidente da CRE, Nelsinho Trad (PSD-MS), e outros senadores, já foi aprovado mas ainda não há data definida para a realização da audiência conjunta.

11 bi!

Trad e senadores lembram que, segundo relatório do TCU de 2016, do ministro Augusto Sherman, os empréstimos giravam em torno de R$ 11 bilhões: “Não podemos assistir de braços cruzados a todo este absurdo”, diz o senador Trad.

Giroflex na porta

Com o relatório e resultado das audiências em mãos, o Governo pode provocar a Polícia Federal a investigar as empreiteiras, os lobistas e os políticos envolvidos.

Pire$ na mão

Prefeitos de todo o País peregrinam pelos gabinetes de líderes e vice-líderes do Governo Bolsonaro no Congresso com uma extensa pauta de reivindicações em troca de apoio aberto à reforma da Previdência nos Estados. A principal delas é a PEC 391/17, que acrescenta 1% ao Fundo de Participação dos Municípios na distribuição de recursos da União provenientes da arrecadação do IR e do IPI.

Pauta bomba

Os alcaides também querem a aprovação do PLP 511/18, que obriga a União a repassar anualmente R$ 39 bilhões a Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Em busca de apoio e votos, líderes têm dito que vão se empenhar em tocar a pauta municipalista antes da marcha nacional dos prefeitos, em abril, em meio a tramitação da reforma.

Dinheiro do espaço

O senador Roberto Rocha (PSDB-MA) vai propor a destinação de 1% do faturamento do uso comercial da Base de Alcântara, que será alugada para o Governo dos Estados Unidos, para a melhoria da infraestrutura onde vivem comunidades carentes no Maranhão. Já a senadora Kátia Abreu (PDT-TO) defende que os lucros da exploração comercial sejam destinados para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação.

Raiva contida

é incalculável o arrependimento do presidente Bolsonaro em ter avalizado Rodrigo Maia na Presidência da Câmara. A cobrança chega aos ministros Onyx Lorenzoni (Casa Civil) e Paulo Guedes (Economia), os principais padrinhos do deputado no Planalto.

Aliás..

.. Dilma Rousseff sabe o que é não ter um presidente da Câmara alinhado ao Palácio.

Caravana 2019

Lula da Silva pediu a Fernando Haddad que seja o líder da Caravana que o PT lança na próxima sexta-feira, em Porto Alegre, com um grande comício pela libertação do ex-presidente, organizado pelo presidente do partido no Rio Grande do Sul, Pepe Vargas.

Oi, chefe!

No sábado, Haddad estará em Florianópolis, e domingo – aniversário de 1 ano da prisão do condenado – a caravana vai para a frente da sede da Polícia Federal de Curitiba.

MERCADO

Em alta

A despeito de boa parte dos ricos migrarem para apartamentos em Miami nas férias, Trancoso, litoral Sul baiano, continua em alta sem deixar a rusticidade. O conhecido advogado Kakay se uniu a amigos e construiu a Vila Guigó, com nove casas perto do Quadrado. Gostaram tanto que agora investem num loteamento de luxo ao lado, a Vila Delfina. Kakay usa o caiaque para descer o rio e chegar à praia.

ESPLANADEIRA

. Termina hoje o Feirão de Veículos promovido pelos Classificados do portal Mercado Livre. O feirão conta com mais de 40 mil carros, motos e caminhões à venda, com 1.150 lojas participantes no País.