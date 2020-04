Passaram-se 34 dias desde o primeiro pedido de impeachment de Bolsonaro

Que energia!

Uma leitura atenta do balanço da Eletrobrás publicado nos jornais mostra cifras que confrontam a ideia de gente do Governo – desde a gestão de Michel Temer – de privatização da estatal de energia. A empresa obteve receita líquida de mais de R$ 6 bilhões em 2019 – e mais de R$ 7 bilhões no ano anterior. A pergunta que gritam os funcionários: para quê privatizar uma superavitária dessas? Em tempo, o balanço mostra o dinheiro que corre pelas linhas da Eletrobras. Apenas para duas companhias de seguro, foram pagos R$ 700 milhões para assegurar os ativos da estatal.

Na gaveta

Passaram-se 34 dias desde o primeiro pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, e a Mesa da Câmara já mostrou que não quer confusão. Parou ‘em análise’.

Tinta fraca

Aliás, o documento protocolado tem erros crassos de regimentos, conforme a Coluna apurou. Foi feito pelo deputado distrital Leandro Grass, do DF.

Tão cedo

O ex-ministro condenado José Dirceu roda de carro, ‘mineirinho’ discreto, capitais do País. Procura um nome para uma chapa de coalizão de centro-esquerda. E não é do PT.

Água no barco

Num momento em que brasileiros mais precisam de emprego, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cedeu à oposição e deixou caducar a MP 905 – a chamada Verde e Amarelo – que facilitava contratação de jovens e adultos acima de 55. Deputados (de vários partidos) se desdobraram numa madrugada, há dias, para aprovar o texto.

Água no barco 2

“Discordo que o Congresso precisasse de tempo. A proposta passou por debates intensos. Recebeu 2 mil emendas na Comissão Especial”, lamenta o deputado Laércio Oliveira (Progressistas-SE), autor da emenda que beneficia os ‘maiores de 55’.

Vírus no bolso

A esperada crise financeira, efeito direto da pandemia no confinamento forçado, atingiu em cheio as famílias brasileiras. De acordo com sondagem da Paraná Pesquisas, 81% dos entrevistados disseram que foram afetados diretamente. No cenário geral, 16,2% disseram que não foram atingidos, e 1,9% não souberam responder. A pesquisa ouviu 2.218 brasileiros de 212 cidades dos 26 Estados e DF, entre os dias 13 e 16 de abril.

Sofra, motorista

A prefeitura da pequena Agudos (SP) resolveu inovar. Gasta perto de R$ 15 mil para abrir buracos no asfalto das ruas a fim de testar sua qualidade. E o motorista sofre.

Bolhão

Há uma bolha imobiliária vindo aí. Nos últimos cinco dias, apareceram oito faixas num bairro de Brasília com imóveis a preço de ‘bacia das almas’, onde não se viam anúncios.

Polvo

O chefe da Casa Civil do Governo Witzel, André Moura, esvaziou a Comunicação do Palácio e tomou metade dos cargos da pasta para seu gabinete. Servidores do Cerimonial, Comunicação Interna, Eventos e Relações Intragovernamentais estão agora sob seu comando. E criou uma assessoria própria para atendê-lo, além de uma ‘Superintendência de Governo Digital’.

Entre portas

Sabe a rede de hotéis Pestana, que citamos ontem? Fechou também a unidade em Angra dos Reis. E no Rio e São Paulo, vai mal a operação.

Do malhete

A pandemia atrapalhou também os planos da Maçonaria. O Superior Tribunal Eleitoral Maçônico do Grande Oriente do Brasil adiou para 2021 as eleições para Orador e Administradores das Lojas de sua jurisdição.

Terra mãe

Só no domingo, a Guarda Nacional deteve 14 pessoas nas ruas de Lisboa, que desobedeceram as regras de confinamento. Desde o início da ‘quarentena’, mais 2 mil comércios foram multados.

Ponto Final

“Eu já estou no Poder (...) eu sou realmente a Constituição”. Do presidente Bolsonaro, ontem, na porta do Palácio da Alvorada.

ESPLANADEIRA

# A TIM vai complementar o auxílio do Governo por até dois meses dos funcionários com contratos suspensos. # A Unyleya promove hoje a live "Empreendedorismo na realidade digital", às 17h no perfil @faculdadeunyleya . # Sportingbet fez parceria com a Prefeitura do Rio e vai doar 16 mil cestas básicas para famílias carentes durante o confinamento.