Parlamentares só tem essa semana de agenda deliberativa em Brasília

Semeou discórdia?

Uma das linhas de investigação da Polícia Federal sobre a suspeita de propina para o procurador Januário Paludo, da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, é de que o doleiro Dario Messer, ciente de que já era grampeado, ‘plantou’ a informação em diálogo para criar discórdia na operação. Nessa linha de investigação, Messer teria feito isso por conta própria ou a pedido de um dos clientes enrolados alvo da operação. Nada impede a PF de investigar o procurador Paludo, mas há um ponto a favor dele. Até ser preso pela PF, Messer não era alvo da força-tarefa de Curitiba, onde o procurador atua. Não havia, portanto, conexão para a suposta propina. A conferir.

Fui!

Deputados(as) e senadores(as) só têm mais essa semana de agendas deliberativas em Brasília. Agora, só em fevereiro haverá trabalho para valer. E você aí, pagando boleto.

Até fevereiro

A partir desta sexta, até dia 4 de fevereiro, quando se espera o retorno dos trabalhos legislativos, serão.. 53 dias de férias.

Missão dada

A despeito do cargo, o líder do Governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), está em baixa na articulação. Os comandantes das Forças Armadas procuraram Jaques Wagner, um senador petista e da oposição – ex-ministro da Defesa do Governo Dilma Rousseff – para negociar suas demandas nos últimos meses.

Missão cumprida

Coube ao senador Jaques Wagner negociar o aumento salarial dos militares e a aprovação do PROSUB, o que autoriza a Marinha a continuar com a construção dos bilionários submarinos (um deles de propulsão nuclear). Os comandantes chegaram a ir ao Senado agradecer o empenho de Wagner.

Sobre socialistas

O presidente Nacional do PSB, Carlos Siqueira, dá sinais de que não tem apreço ao partido na Paraíba. Rifou o ex-governador Ricardo Coutinho, e lançou o deputado federal Gervásio Maia à prefeitura de João Pessoa. Depois viu, calado, o governador João Azevedo sair da sigla descontente com os rumos do partido.

Pito das hostes

Siqueira tem criticado o PT por não procurar os aliados, e age da mesma forma, segundo militantes. O vereador Leo Bezerra (PSB) o provocou em entrevista a uma rádio: “Quem é Carlos Siqueira?”.

Larica no campus

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, terá de comparecer à Comissão de Educação da Câmara em breve para prestar explicações sobre a suposta existência de plantações de maconha e laboratórios de produção de drogas sintéticas nas universidades federais, entre outras declarações.

Larica no campus 2

A oposição tem aprovado com facilidade convocações de ministros. Autora do requerimento, a deputada Margarida Salomão (PT-MG) diz que o ministro está produzindo contra si uma frente parlamentar suprapartidária: “Foram 24 votos a oito. Muitos dos votos vieram de partidos que têm votado sistematicamente com o Governo”.

Cartão amarelo

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e o prefeito do Recife, Geraldo Julio, poderão ficar inelegíveis caso sejam confirmadas irregularidades na construção da Arena que foi sede de jogos na Copa da FIFA em 2014. Os executivos eram os gestores da obra. O julgamento será na quinta no TCE.

No alambrado

A Arena foi alvo na Operação Fairplay da Polícia Federal, em 2015. O delegado da PF Felipe Barros afirmou, durante a operação, que a fraude na concorrência internacional já estava confirmada. A obra foi feita num consórcio patrocinado pela Odebrecht, no Governo de Eduardo Campos. Câmara era chefe da Casa Civil.

Inflação de carona

Apesar da alta da carne e feijão, as vendas de supermercados aumentaram 4,3% no mês de outubro em comparação a setembro. No acumulado do ano, de janeiro a outubro, em comparação ao mesmo período de 2018, as vendas do setor apresentaram alta de 3,48%.