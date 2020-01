Os concursos de prefeituras também estão em alta em 2020

Cadê elas?

É o maior desafio político-partidário do ano que se inicia: Os partidos não têm planos para candidaturas femininas e para atender a cota de 30% do fundo eleitoral destinado às campanhas femininas, regra do Tribunal Superior Eleitoral. As legendas não têm, aliás, mulheres dispostas a se candidatar. É um problema nacional. Com o inquérito policial sobre as candidatas ‘laranjas’ do PSL, que já rendeu indiciamento do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro (ex-coordenador do partido em Minas) e do presidente da legenda, Luciano Bivar, os partidos correm contra o tempo para atender a exigência e evitar problemas na prestação de contas.

Planejamento

Em outubro, o DEM lançou ofensiva nacional, nos diretórios, para angariar filiadas. Outras legendas, bem atrasadas, estudam planos para filiações.

Déficit nacional

Segundo dados nas mãos dos ministros do TSE, o Brasil tem hoje 1.291 dos mais de 5 mil municípios sem uma vereadora eleita. E em outras 1.963 cidades, só há uma mulher na Câmara.

Novos reitores

O MEC confirmou à Coluna que as quatro universidades federais que já enviaram listas tríplices com indicados a reitor estão imunes à MP que determina eleição para o cargo. São elas: UFRR, Univasf, UFES e UFSJ.

Pista livre

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), usou do bom senso para aliviar o saldo do servidor do Estado, ativo e aposentado. Assinou o Decreto 47.820 que prorroga prazo de pagamento de IPVA para quem não receber parcela do 13º salário prometida para Dezembro. Mas o restante da população que não é funcionário público vai ter que se virar para pagar a dívida.

Espólio

Zema herdou o Estado endividado, quase falido, do governador derrotado Fernando Pimentel. E com o funcionalismo público recebendo em parcelas (atrasadas).

Veterano & Novatos

A inauguração do 3º Centro Comunitário da Paz no Recife virou um ato político. O prefeito Geraldo Julio (PSB) afagou em público o deputado federal João Campos, filho do ex-governador Eduardo. Disse que é legítimo representante de uma juventude que tem futuro. Já o correligionário Felipe Carreras (PSB), também federal, também opção do partido para disputar a prefeitura, ficou chupando dedo.

Fora do ar

Ontem foi o primeiro dia sem a TV Escola, administrada pela Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto sob tutela do MEC. O ministro Abraham Weintraub patrocinou um esvaziamento do órgão que produzia conteúdo para professores, pedagogos e alunos.

Crime histórico

Turistas que entraram na igrejinha de Caraíva (BA) ontem, durante a festa do samba, quebraram uma pia numa parede lateral, e no altar uma imagem de São Sebastião, padroeiro da paróquia. A construção tem mais de 480 anos e não tem câmeras. Os concursos de prefeituras também estão em alta em 2020, já que é período eleitoral e o prazo para homologação ficam mais curtos.