O Itamaraty lavou as mãos para o caso do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho

Alívio no saldo

Entre tantos dados negativos atuais e esperados para os próximos meses na economia, diante da pandemia de coronavírus, uma notícia boa aliviou muita gente. Sem alarde, a Federação Brasileira de Bancos divulgou nota informando que as cinco maiores instituições vão dar carência de 60 dias no pagamento de dívidas – de pessoas físicas e jurídicas – de contratos em vigor, mas que estejam em dia. A determinação pegou gerentes de surpresa Brasil adentro, que até o fim do expediente não sabiam como lidar com a novidade. Esperando enxurrada de demandas na porta, bancos passaram a divulgar, no fim do dia, que os clientes podem resolver por e-mail ou telefone.

Portas abertas

Mais de 500 venezuelanos, em média, segundo empresários locais, cruzam a fronteira para o Brasil em Roraima. Sem qualquer controle e fiscalização sobre coronavírus.

Oh, Minas..

A VLI, que administra a ‘Maria Fumaça’, suspendeu a viagem diária de trem entre as cidades históricas de São João Del Rey e Tiradentes.

Coronaplanos

Os planos de saúde somem nessas horas. Um cidadão de Brasília não consegue contato por telefone há dias, para ter orientações sobre exames. Há registros.

Frota parada

Mais de 100 carros que transportavam drogas, apreendidos pela Polícia Federal, estão no depósito da corporação no Paraná. O pátio da Receita em Foz do Iguaçu tem cerca de 600 veículos apreendidos, além de 200 motores de popa de barco – cederam nove para a Secretaria de Saúde do Estado. O restante espera há meses leilão da Receita Federal.

Jogada 1

Encerrou-se há uma semana o prazo regimental para apresentação de emendas à Medida Provisória 923/20, que permite a realização de sorteios de prêmios em rede nacional de televisão aberta. Foram apresentadas 48 emendas ao projeto.

Jogada 2

A Emenda 47, do presidente da Frente Parlamentar pela Aprovação do Marco Regulatório dos Jogos, deputado Bacelar (PODE-BA), prevê a revogação dos artigos 50 a 58 do Decreto-Lei nº 3.688/1941. Caso seja acolhida pelo relator, os jogos no Brasil não serão mais considerados uma contravenção penal.

Voa, ministro, voa

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, é um dos que mais usam jatinhos da FAB. Mas por bom motivo: monitoramento de obras outrora paralisadas, hoje tocadas pelas tropas e engenheiros do Exército. Uma tremenda economia para os cofres.

Ernesto Air

Entre 19 de fevereiro e 7 de março, o chanceler Ernesto Araújo viajou bem de jatinho da FAB em voos internacionais: passou por Guatemala City, Ottawa (Canadá), Tegucigalpa (Honduras), além de alguns trechos brasileiros.

Espetáculo paraguaio

O Itamaraty lavou as mãos para o caso do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Assis, presos no Paraguai com documentos falsos. Foi o ministro da Justiça, Sérgio Moro, quem tomou as dores e pediu informações – respeitando a legislação local, sem exigências. A maior reclamação dos advogados é o uso de algemas no ex-craque, como se fosse um bandido de alta periculosidade.

Nas estradas

Os motoristas de empresas parceiras da Buser passaram a usar luvas e os passageiros recebem álcool gel ao entrar. A Buser também decidiu devolver o dinheiro de quem está no grupo de maior risco (como idosos) e de quem está em viagens que serão canceladas.

Novo Secom

O jornalista Mário Marques assumiu a chefia de Comunicação do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Marques lançou recentemente o livro “Voto do futuro - O novo marketing político e as lições pós-Bolsonaro”, e tem larga experiência em campanhas eleitorais, pesquisas qualitativas e avaliação de cenário.

Calotes..

O BB informa que divulgou, no portal, seu relatório de balanço de 2018 (anteriormente publicamos que só havia até 2015 o link). Mas não informa claramente o consultado sobre calotes em empréstimos de empresas que recorreram ao Fundo de Financiamento do Centro Oeste na Sudeco. Os valores “são divulgados de forma consolidada, não por linha”. Humm..