Renda Brasil

O presidente Jair Bolsonaro pode ter um benefício social para batizar e marcar sua passagem pela Presidência – seja de um ou dois mandatos. Engendra-se no gabinete do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, um projeto para enterrar a nomenclatura nascida no Governo de Lula da Silva. O Bolsa Família deve se chamar Renda Brasil. Não seria caso inédito. O próprio Bolsa como é conhecido hoje foi uma unificação dos programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio-Gás, criados no Governo de Fernando Henrique Cardoso.

Primeira Infância..

O ministro Onyx também estuda, dizem interlocutores, criar uma Secretaria da Primeira Infância, que cuidaria de programas para crianças de até 6 anos.

..e Primeira-dama

A Secretaria seria um presente do presidente para a primeira-dama Michele Bolsonaro.

Alô, 190!

Por falar em gás, conforme antecipamos há dias, o botijão começa a sumir da praça. E onde o cidadão encontra, paga até R$ 140 o produto – o dobro do preço normal

Carona boa

A que ponto chega o jogo político-eleitoral Brasil adentro: internautas flagraram ontem – a Coluna recebeu os prints – postagens das páginas do Governo do Maranhão (PCdoB) e da governadora Fátima Bezerra (PT), do Rio Grande do Norte, divulgando o auxílio benefício de R$ 600 com as logomarcas das suas gestões.

Desconta não

Os dias parados na greve de 2015 não podem atrapalhar pontuação para o concurso de remoções de policiais federais (quando agente solicita transferência de unidade). A sentença do juiz Alysson Fontenele, do TRF 1, também reconheceu a Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) como representante legítima da categoria.

Canetada digital

No Recife não tem quarentena para a indústria das multas. As ruas continuam cheias de guardas de trânsito com suas maquininhas em atividade. E sem conversa. Nas cidades vizinhas de Olinda e Jaboatão os motoristas também estão na mira.

Esquerda-direita

O PDT do Rio de Janeiro está caminhando a passos largos para fechar com Eduardo Paes (DEM), que tentará a prefeitura novamente este ano.

MERCADO

Calote oficial?

A OAB nacional elaborou plano B à proposta de Paulo Guedes e João Dória, que querem liberar Estados e municípios para não pagar precatórios até 2022. A Ordem diz que é possível evitar o calote e injetar R$ 100 bilhões na economia, ainda em 2020.

Crise chegou 1

O mês de março apresentou queda de 16,6% em relação a fevereiro, segundo o Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial, calculado pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil.

Crise chegou 2

Luciano Hang, das lojas Havan, divulgou que a pequena São João Batista (SC) já tem 2.400 desempregados. Segundo dados do IBGE, são 25% da população ativa.

Páscoa feliz

A Americanas está doando 3 milhões de ovos de Páscoa para crianças de abrigos. Kits com os chocolates, pelúcias, canecas e colombas pascales são entregues aos orfanatos, por funcionários das lojas, uma parceria com a Top Cau, Nestlè, Garoto e Romanato.

Cidadania digital

O Mercado Pago anunciou o #DesafioDoSeuJeito no combate à Covid-19. Através do aplicativo, o leitor escolher a organização que deseja apoiar - Cruz Vermelha ou Banco de Alimentos - e o valor da doação.

ESPLANADEIRA

# Nestlé e Nespresso aderiram ao movimento “Apoie Um Restaurante”, da Stella Artois. # Conab destinou R$ 1,15 milhão em aquisição de alimentos produzidos por agricultores familiares de Brasília. # O site www.opauteiro.com.br se fortalece direcionado a jornalistas e assessorias focados em cobertura de Judiciário, Política e Polícia. Morreu no Amapá, aos 110 anos, a famosa Aida Gemaque Mendes, mais conhecida como Vovó laiá. Nos solidarizamos com a família e amapaenses.