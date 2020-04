Falar hoje em PIB de 2020 é jogar na loteria.

A fundo perdido

Com o caixa a cada dia mais vazio, muitos sem capital de giro e outros sem dinheiro para a folha de pagamento de maio, ganha força entre pequenos e grandes empresários a grita por uma ação mais consistente do Governo federal. Empreendedores consultados pela Coluna nos últimos dias lamentam que a União não faça aporte a fundo perdido nas empresas, independentemente do valor, a exemplo do voucher de R$ 600 para os cidadãos mais necessitados. Muitas firmas já estão no vermelho e não se seguram apenas com a trégua na cobrança de impostos. Citam como fonte para um plano, por exemplo, os R$ 22 bilhões que o Tesouro tem parado no FUST – o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações.

Reserva$

Levy Fidelix (PRTB) lembrou que o Brasil tem US$ 300 bilhões – R$ 1,5 trilhão – em reservas cambiais em títulos nos EUA. Parte poderia ser injetada para salvar o mercado.

Pés no chão 1

O Plano Paulo Guedes foi para o espaço. Nunca se falou tanto – até entre os liberais convictos – sobre a importância do ‘Estado babá’ para salvar a economia.

Pés no chão 2

Quem vai sentir os números da realidade nos próximos meses – ou até o fim de 2022 – é Salim Mattar, que cuida das bilionárias concessões do Governo. O dinheiro sumiu.

Pés no chão 3

A fuga de capitais de estrangeiros na Bovespa já beira os R$ 10 bilhões desde fim de fevereiro. E não tem retorno, citam reports de corretoras a grandes investidores.

Briga nessa hora...

Os posts no Twitter do Advogado-Geral da União André Mendonça, no fim de semana, soaram como tapa de luva no governador João Dória (PSDB), de São Paulo. Mendonça garantiu que está a postos para recorrer na Justiça contra “medidas isoladas, prisões de cidadãos e restrições não fundamentadas em normas técnicas do Ministério da Saúde e da Anvisa” nos Estados e municípios.

Indigestão

Depois que o presidente Jair Bolsonaro comeu no balcão em visita a uma unidade da Asa Norte, há dias, a Pão Dourado (maior rede de padarias da capital), apanhou tanto nas redes sociais que fechou a maioria das lojas. Perdeu a oportunidade de provar que o Decreto local vale para todos – não se pode consumir no comércio, apenas comprar.

Prêmio Mantega

Falar hoje em PIB de 2020 é jogar na loteria. Quem arrisca índice, concorre ao Prêmio Mantega de Previsão – o ex-ministro sempre errou o resultado nos seus chutes.

Lembrete

Cadê a solidariedade do BB nessa crise? Quando tudo passar, o cidadão vai cobrar. O banco sumiu dos anúncios de programas sociais, e só arrocha clientes com tarifas altas.

Tropa socialista

A velha nova política está de volta no PSB de Pernambuco. Um exército de pré-candidatos a vereador foi às ruas das 185 cidades para manter o poder no Estado. Só no Recife, mais de 100 foram cooptados para a legenda. A Câmara tem 39 vagas.

Voltando

Quem vai voltar ao cenário é o petista Maurício Rands, depois de uma breve passagem como empresário dono do Diário de Pernambuco – vendido para empresários da região.

Bisturi na conta

Depois da grita das turmas de Medicina da Estácio, é a garotada da Unigranrio (mensalidades de R$ 10 mil) quem se une para cobrar posição de diretores. Uma comissão com 200 alunos e pais pleiteia redução de 30% no valor por 3 meses.

Decolando

O aeroporto municipal de Maricá, na região dos Lagos no Rio de Janeiro, está salvando a turma do manche – como base de operações, hangaragem e querosene mais em conta.

Correção

Ao contrário do que publicamos, o Ministério da Saúde não comprará 200 milhões de kits de testes para covid-19, e sim 22, 9 milhões de kits.

ESPLANADEIRA

# A Americanas doou 250 ovos de Páscoa para os indiozinhos Pataxós das aldeias Imbiriba (Trancoso), Xandó e Porto do Boi (ambas em Caraíva), no litoral sul da Bahia. # A Aliansce Sonae Shopping Centers vai doar 75 mil máscaras a hospitais e 35 mil cestas básicas para comunidades de diferentes cidades. # A TIM oferece serviços de navegação no Office 365 para clientes, sem desconto na franquia de dados.