Equação da bomba

Um pré-acordo entre os envolvidos selará a paz na tensão causada pelo presidente Jair Bolsonaro ao questionar o aumento de 5,7% do combustível na Petrobras. Na reunião de amanhã, a direção da petroleira manterá o discurso da necessidade – e inevitabilidade – do reajuste. A equipe do Palácio rechaçará o índice que considera alto. E os lados chegarão a um índice que não derrube as ações da empresa, tampouco o discurso de Bolsonaro pró-caminhoneiros.

Segurando

Investidores estrangeiros de olho no Brasil se assustaram com a possível intervenção de Bolsonaro na Petrobras. Querem segurança jurídica para trazer seus bilhões.

Mercado

Fato é que apontam o óbvio: a Petrobras não é empresa de capital aberto na Bolsa. Intervenção do sócio majoritário atrapalha planos da empresa e afugenta investidores.

Retorno

Em 2015, a Coluna revelou que o príncipe de Abu Dhabi, sócio minoritário com alguns bilhões em ações, contratou advogada em Nova York para conseguir indenização de prejuízos causados pela descoberta da Lava Jato.

Malhete no canteiro

A revelação é do colunista Cássio Bruno, do Informe O Dia, do Rio: adivinha quem é a desembargadora relatora do processo que proibiu a prefeitura de intervir na construção dos prédios da milícia na Muzema, onde dois desabaram? Marília de Castro Neves, a mesma que causou polêmica na internet ao criticar a falecida vereadora Marielle Franco

Tigre guloso

Polêmica em Varginha (MG): a prefeitura gasta R$ 300 mil/ ano com um tigre siberiano no zoológico da importante cidade tropical. Sim, a ‘capital’ mineira do café, com clima tropical, tem um tigre siberiano. E o bicho deve comer filé-migno e picanha..A revelação foi do Mais Notícias, da Rede Mais/Record Minas.

Dança das contas

Presentão do governador Ibaneis Rocha para o DF: Uma hora de show da Anitta para cofres públicos não sai por menos de R$ 300 mil.

Bicadas

Já foram muito mais tranquilos os dias de Aécio Neves e Marconi Perillo – seu aliado – dentro do PSDB com os outros colegas. Ambos estão na mira da Justiça, e dos aliados.

Mercado x Saúde

A alemã Bayer vendeu para o Ministério da Saúde doses do inseticida Malathion, que vieram de navio na gestão passada, mas 300 mil litros foram descartados pois venceram. Agora, o Estado do Paraná, que luta contra a dengue, quer comprar bom lote. E a empresa promete entregar de avião – a custo muito alto – porque chega rápido.

Oposição permanente

Com Lula da Silva preso e sem perspectiva de volta, Ciro Gomes (PDT) já deu a largada desde janeiro para a sua campanha presidencial de 2022. Participa hoje de encontro com artistas, intelectuais e empresários no Teatro Vanucci, na Gávea. Tema: análise dos 100 dias do governo de Bolsonaro.

Memórias

Maria Tereza Goulart vai lançar sua biografia, “Uma mulher vestida de silêncio”, amanhã na Livraria da Travessa do Shopping Leblon. A foto da capa da ex-primeira dama ao lado de Jango, no histórico comício da Central do Brasil, em março de 1964, é de Evandro Teixeira.

ESPLANADEIRA

Arnaldo Niskier coordenou a palestra de Carlos Alberto Serpa sobre Ensino Superior, na Academia Brasileira de Letras . Presidente Nacional da Mocidade Trabalhista antes de 1964, Danilo Groff, morto em 2010, assessor de Leonel Brizola nos governos do RS e Rio, recebeu homenagem póstuma da Juventude Socialista do PDT.