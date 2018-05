E a Frente Ampla?

Herdeiro do ex-presidente João Goulart e pré-candidato à Presidência, João Goulart Filho quer pressionar a Justiça no Brasil a investigar a morte do pai, com base nas revelações dos documentos da CIA sobre o então general presidente Ernesto Geisel (gestão 1974-79) autorizar assassinatos de subversivos e inimigos do regime militar. A dúvida das mortes misteriosas assombra também as famílias do ex-presidente Juscelino Kubitschek e do ex-governador Carlos Lacerda. Eles compunham, desde 66, a Frente Ampla, que articulava a derrubada da ditadura e a futura candidatura de um deles.

Em outra frente, Jango filho pretende requerer ao Governo dos Estados Unidos mais documentos sobre informes da CIA na esperança de que algum informe sobre o pai.

JK morreu em misterioso acidente na Via Dutra em 22 de agosto de 1976; Jango (6.12.76) e Lacerda (21.05.77) foram vítimas de ataque cardíaco. Tudo mal explicado.

Famílias do trio suspeitam até hoje que o carro de JK foi fechado na via, e que Jango e Lacerda morreram envenenados. Cony, em ‘O Beijo da morte’, lança luz ao debate.

Presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann diz a próximos que o pior para Lula da Silva na cadeia é a solidão. Sempre cercado de bajuladores, ele estava acostumado a ser paparicado. Agora discursa para carcereiros.

Em visita há dias a Lula, Paulo Okamoto, o Japa seu amigo de décadas, recebeu missão de confortar, em nome do ex-presidente, a família do saudoso advogado José Gerardo Grossi falecido semana passada. Lula determinou que o PT faça homenagem póstuma.

Pré-candidato do DEM ao Planalto, Rodrigo Maia, em entrevista ao Estadão, lança dúvidas sobre uma coalizão MDB-PSDB articulada por Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso. Diz que o País precisa de renovação. Mas Maia negocia sua aliança com Ciro Nogueira, do PP, partido mais enrolado no petrolão, e com Valdemar da Costa Neto, dono do PR, ex-mensaleiro que também tem velhas histórias para explicar.

Ex-AGU tucano, ministro Gilmar Mendes (STF) solta Paulo Preto, deixa investigadores roxos de raiva, o Judiciário vermelho de vergonha, os ministros da Corte de sorriso amarelo e o PSDB.. azul de alegria.

Com o fechamento de mais de 100 agências e adesão de milhares de funcionários ao plano de demissão, o Banco do Brasil descontou no correntista. Alguns têm reclamado da mudança do atendimento presencial para o digital: gerentes nem sempre atendem ao telefone e respondem e-mails de casos urgentes com dias de atraso.

Segundo o BB, o banco atende hoje a 235 mil clientes nesse modelo, em horário diferenciado (9h às 17h). Já foram 118 agências fechadas e migradas para o sistema online, e serão 130 até agosto, com “gerentes especializados” em canal direto.

Ainda de acordo com o banco, de janeiro a abril a Ouvidoria recebeu 40 reclamações relacionadas ao atendimento digital e por telefone, “com casos já solucionados”.

Diretores do BNDES, prefeitos e investidores vão desembarcar em Belo Horizonte para conhecer a Parceria Público-Privada do Grupo BMPI com a prefeitura na área de iluminação pública, considerada modelo de negócio inovador.

A taxa de falha da iluminação pública de BH foi reduzida de 5% para 0,3%, em 90 dias. A substituição da iluminação para lâmpadas LED resultou em 28 mil pontos revitalizados – já ultrapassou os 15% da rede da capital.

Fenômeno no Twitter com seu texto sem controle dos dedos, mas necessariamente provocador, o perfil do ‘Seu’ Joaquin Teixeira soltou essa: “Bem vindo ao Brasil, onde travesti joga vôlei feminino, melhor cantora do ano é homem, criança alisando velho pelado é arte, sem-teto paga aluguel”. Vale o debate.

Um figurante de consultor e um presidente de entidade com síndrome de rei queimaram com os jornais da rede Esplanada a pouca credibilidade que tinham ao atropelar a equipe da Coluna, por seus interesses pessoais. Os jornais já sabem quem são e o que fizeram. Continuamos de olho.