Deputados cobram a ministro explicações sobre petróleo em praias

Freio na exposição

O Conselho Superior do Ministério Público Federal aprovou resolução que regulamenta a participação de membros do MPF em congressos, seminários e afins. A medida foi aprovada na primeira sessão sob o comando do procurador-geral da República, Augusto Aras. A resolução também veda patrocínios de escritórios de advocacia para eventos do MPF. De acordo com a norma, a participação de membros em encontros – jurídicos ou culturais – quando promovidos ou bancados por entidades privadas, com transporte e hospedagem pagos, “somente poderá se dar na condição de palestrante, conferencista, presidente de mesa, moderador, debatedor ou organizador”.

Exemplo

Outros poderiam seguir o exemplo. Não são raros os casos de ministros substitutos do TCU (citamos anos anteriores) palestrando em eventos de empresas investigadas.

Aqui, não!

A cúpula do DEM apontou a porta de saída para o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF), enrolado em denúncias de estelionato. Ele ainda não se decidiu.

Peixe fora d’água

Caçula do presidente Jair Bolsonaro, Renan, 21 anos, foi desdenhado numa festa de gala na quarta em Brasília. Ficou num canto do salão até madrugada rodeado de seguranças.

Brasil boia..

Deputados do PSB cobram do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esclarecimentos sobre manchas de óleo que apareceram em praias do Nordeste. O óleo já foi identificado em pelo menos 105 praias de 46 municípios em 8 Estados: Pernambuco, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe.

..no óleo derramado

A bancada questiona Salles sobre a origem do material encontrado no litoral e os danos que ele pode causar; as medidas tomadas pelos órgãos responsáveis para conter o avanço das manchas e para promover a limpeza; e desde quando são realizadas diligências in loco. São respostas que a Marinha também procura, há semanas.

Êpa, êpa

Por recomendação de quatro ministérios – entre eles Saúde – Bolsonaro vetou a lei nº 6.566, que permitia repassar 30% da verba do Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde para desenvolvimento de medicamentos contra doenças raras e negligenciadas. Alegou que milhões de reais seriam retirados de outras pesquisas para este setor.

Labuta honrada

A maioria dos 49 funcionários da Liderança do PT na Câmara dos Deputados que ganhou o bolão da Mega Sena continua no emprego, batendo ponto na hora certa.

Mala na mão

Estrela em ascensão do PDT, a deputada federal Tábata Amaral pode estar de saída. Espera apenas a ‘janela’ partidária no próximo verão.

E agora, PDT?

O voto favorável à reforma da Previdência, contrariando a orientação da cúpula do PDT, pode custar caro à senadora Kátia Abreu (TO). Isso se o partido mantiver a mesma rigidez adotada com os oito deputados que contrariaram a determinação da legenda na votação da Câmara, alvos de processo disciplinar.

MERCADO

No débito

Dona da máquina de cartões Moderninha, a PagSeguro perdeu o selo “Reclame Aqui 1000”, espécie de Oscar do atendimento de excelência ao cliente. A Rede seguiu a mesma trilha. Até o ano passado, a credenciadora ligada ao Itaú propagava aos quatro ventos que ostentava o selo.

Termômetro

O site do “Reclame Aqui” recebe mais de 200 milhões de consultas por ano e é o principal canal de consulta dos consumidores antes de se amarrarem a uma determinada empresa.

Gringa no comando

A carioca Ann’Andreza de Carvalho Martins, 51, é a primeira não-americana a assumir a direção da AFS em Nova York. Com 105 anos e operando em 50 países, a entidade é pioneira e líder no intercâmbio estudantil no mundo. Mais de 14 mil estudantes brasileiros viajaram sob sua tutela desde 196.

ESPLANADEIRA

# Especialistas de logística do Mercado Livre dão treinamento até hoje a comerciantes em Belo Horizonte sobre como empreender melhor na iminente Black Friday. # A 25° Semana Científica da Faculdade de Medicina de Petrópolis, no Rio, começa dia 23, com os temas Ética e bioeconomia. # Brasília recebe entre os dias 27 e 29 o Alta Airline Leaders Forum, maior evento da aviação comercial da América Latina e Caribe.