Culpa do Governo

O produto mais contrabandeado do Brasil é o cigarro – para 77% dos entrevistados – e 79% dizem que o Governo federal é conivente e tem culpa na praça. É o que indicam os resultados de uma ampla e detalhada pesquisa do Datafolha para o ETCO - Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, ao qual a Coluna teve acesso. Os dados mostram que o cidadão está antenado. O maior conhecimento deste cenário (81% dos ouvidos) vem do perfil economicamente ativo (35 a 44 anos); e 80% (média) cientes do problema são do Sul, Norte e Centro-Oeste, não por acaso dos Estados fronteiriços. A pesquisa foi realizada entre 5 e 8 de fevereiro, com 2.081 pessoas em 129 cidades.

Lista

Os entrevistados também indicaram produtos eletrônicos (33%), medicamentos (16%), brinquedos (16%) e roupas (13%) como os mais contrabandeados após o cigarro.

Mãos atadas

Segundo a pesquisa, 43% cobram mais ações do Governo federal na fronteira, e 20% pedem adoção de penas mais duras para quem comete contrabando e sonegação.

Gargalo oficial

Na opinião sobre as ‘áreas prejudicadas’ com o contrabando de cigarro, os entrevistados apontaram saúde (92%), empregos (69%), segurança (66%) e arrecadação (62%).

Conexão Milão

O Governo quer fazer bonito na Itália. ‘Design Brasileiro, do Modernismo até Hoje’ é o principal conceito do espaço na Semana do Design de Milão, de 17 e 22 de abril. Em parceria com o Consulado do Brasil em Milão, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) levará 65 designers e empresas.

As famosas

No salão central do Spazio brasileiro em Milão haverá a exposição “Do Contemporâneo a Hoje”, como “O Sentar do Brasileiro”, que apresentará cadeiras e poltronas feitas por designers desde Sérgio Rodrigues, com sua Poltrona Mole, até novos expoentes como Jader Almeida, entre outros.

A origem

Não é mero resgate de talentos de décadas. Fato é que os italianos – em especial – e muitos designers de todo o mundo reconhecem o Movimento Modernista do Brasil de 1922 para a produção real (Design Contemporâneo e Experimental).

Paraíso em chamas

Já foram mais sossegados os dias em Alto Paraíso (GO), cidadela na entrada da Chapada dos Veadeiros. Na madrugada da sexta, bando explodiu caixas do Itaú, a única agência bancária. Levaram só estilhaços. Ano passado, o BB fora alvo e fechou.

No que deu

O Comitê de Solidariedade Brasil-Venezuela celebra hoje em Brasília ‘os 5 anos da partida física do comandante da revolução bolivariana-venezuelana’ Hugo Chávez. Enquanto isso, o país que o finado moldou, continua um caos.

Libera geral

A CCJ do Senado pautou para quarta o PLS 186/2014 que legaliza todos os jogos – bingos, bicho, cassinos. Se passar, já pode ir a plenário. O projeto levou um freio violento no início de 2017 quando estava às portas do plenário. O senador Randolfe conseguiu aprovar requerimento para que ele passasse por mais comissões.

Jogo da roleta

Há disputa entre lobistas. Parte dos parlamentares quer a liberação total (PLS 186); mas na Câmara, deputados encantados com o lobby de empresários americanos articulam para aprovar apenas a volta dos cassinos. Pelo regimento, se o PLS do Senado passar no plenário, ganha prioridade sobre a proposta que tramita na Câmara.

Raio-X do Cárcere

Um dos empecilhos para a implantação de políticas e ações de segurança é a falta de dados precisos e atualizados sobre a população carcerária do País. O Conselho Nacional de Justiça até criou sistema online de cadastro de presos nos Estados, mas lento.

Plataforma

Cinco meses depois de criada a plataforma digital, apenas Roraima enviou os dados completos ao CNJ. Rio de Janeiro, sob intervenção, sequer implantou - assim como os vizinhos São Paulo e Minas. No Nordeste, Pernambuco também não aderiu ao Cadastro.

