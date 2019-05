Com expulsão certa do PSDB, Aécio pode para no Cidadania

‘Compliance’ do Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai implementar uma gestão de compliance adaptado para gestão pública na pasta, tão presente hoje nas grandes incorporações privadas. Sob orientações da CGU, instituiu o Programa de Integridade, o Prevenir, para detectar, remediar e punir práticas de corrupção, fraudes, desvios éticos e de conduta. Composta pelos titulares da Corregedoria, Ouvidoria, Diretoria de Gestão Estratégica, Comissão de Ética e Assessoria Especial de Controle Interno, a Comissão Executiva do Prevenir fará reuniões quinzenais e, entre outras atribuições, atuará na identificação e tratamento dos riscos à integridade no âmbito das unidades da pasta.

Turma da fumaça

Já o Ministério da Justiça, logo ele!, está reticente em divulgar os nomes dos integrantes do Grupo de Trabalho que estuda efeitos da redução da carga tributária do cigarro.

Agora, vai

A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, oficiou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, da incorporação do PRP ao Patriota – o que salvou este da degola da Barreira.

Futuro ex

Com expulsão certa no PSDB, a médio prazo, o deputado e ex-presidenciável Aécio Neves pode ir parar no Cidadania, ex-PPS. Há outras opções – e convites.

Boletim..

O contingenciamento do Governo na Educação levantado em pesquisa pelo PSOL da Câmara Federal, segundo o partido, compromete também a implantação de vários novos campi de universidades federais, todos no Norte e Nordeste.

..no vermelho

De acordo com os dados: R$ 7,3 milhões (37% do total) foram cortados da implementação da Universidade Federal do Oeste da Bahia; R$ 8,1 milhões (36%) da Universidade Federal do Cariri; R$ 5,5 milhões (35%) da Universidade Federal do Sul da Bahia; e R$ 6,7 milhões (37%) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.

Que novidade!

Previsto para ser apresentado em julho, o parecer final da CPI de Brumadinho no Senado vai pedir o indiciamento de ex-diretores e funcionários da mineradora Vale S.A. pelo rompimento da Barragem de Córrego do Feijão. O relator da comissão, senador Carlos Viana (PSD-MG), sustenta que “provas técnicas”, colhidas até agora pela CPI, já apontam os responsáveis pelo desastre que matou 270 pessoas. A Polícia já sabia disso.

Encara aí

A comissão aprovou requerimento para acareação entre seis funcionários e ex-diretores da Vale: o ex-presidente Fábio Schvartsman rechaçou, via defesa, mas terá de aparecer.

Barrada no frevo

A Prefeita de Caruaru, Raquel Lyra (PSDB), come o pão que o diabo amassou. Ex-aliada do governador Paulo Câmara, até ser expulsa do PSB por ele em 2016, pena para conseguir audiência com ele para tratar dos assuntos do município. A assessoria do Palácio diz que não há agenda desde dezembro de 2018.

MERCADO

Chope no copo

O Congresso ganhou a frente de deputados e senadores em defesa da indústria brasileira de bebidas. O objetivo do grupo, segundo seu presidente, Fausto Pinato (PP-SP), é defender a igualdade tributária e concorrencial entre os produtores nacionais e as multinacionais estrangeiras que tem recebido grande beneficio fiscal do governo.

Tributo no copo

Os cervejeiros artesanais pagam, acredite, até 60% de impostos sobre seus produtos – enquanto as grandes fabricantes são beneficiados. A Associação Brasileira de Cerveja Artesanal se fortalece nessa pauta, com mais de 800 pequenos e médios fabricantes no País, conta o diretor de Relações Institucionais, Alberto Nascimento.

‘Cachê’ do Suplicy

Acostumado a mostrar seus dotes de cantor desde a tribuna do Senado, o vereador Eduardo Suplicy (PT) ganhou cachê sábado à noite após canja no show de Irene Atienza num bar em São Paulo. A dona do estabelecimento gostou tanto da interpretação de ‘Eu sei que vou te amar’ que liberou o petista de pagar a conta.

ESPLANADEIRA

Claudio Castro, presidente da Associação dos Embaixadores e Bayard Boiteux promovem na quinta o projeto “Conheça o Rio a pé”, às 14hs, na Cinelândia.