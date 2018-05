Carona no caos

No Brasil, quando a vida já está ruim, pode piorar. A Federação Única dos Petroleiros (FUP) anunciou paralisação de três dias – de quarta-feira a sexta – e com isso as refinarias da Petrobras – responsáveis por produzir 90% dos combustíveis – devem parar sua produção. A conotação política é clara. Os sindicatos da FUP são filiados à CUT – e esta ligada ao PT. Ninguém quer reajuste salarial. Eles exigem a baixa do preço do gás e combustíveis, e a cabeça do presidente da Petrobras, Pedro Parente – a quem culpam, junto com o presidente Michel Temer, de desmontar a petroleira.

Apoio

A FUP é abertamente apoiadora do ex-presidente Lula, preso condenado por corrupção. O site da Federação traz matérias atuais sobre o acampamento pró-Lula em Curitiba.

Motivo

José Dirceu preferiu ficar preso na Papuda, no DF, para ficar perto da filha de 7 anos. Chorou muito, em visita de amigo, e autorizou a mãe a levar a menina para vê-lo.

Cabra do Rio

Ciro Gomes avisou ao PDT que fará agenda no Rio de Janeiro uma vez por semana até a eleição. Amanhã faz ato na Cinelândia. O Rio é o segundo colégio eleitoral do País.

Radiografia..

Médicos e dentistas que atendem aos servidores dos Correios reclamam de atrasos esporádicos nos pagamentos das categorias. Enquanto estranham uma situação: a Direx, Diretoria Executiva, autorizou no fim do ano passado a compra de softwares da Benner Saúde por R$ 14,6 milhões, sem licitação. Tudo pago.

..das entranhas

A assessoria afirma que “realiza os pagamentos à rede credenciada conforme regras de mercado”, e que “sendo entidade sem fins lucrativos, a Postal Saúde efetua contratações e aquisições de bens e serviços por meio de licitação”, mas “para a aquisição de software, quando trata-se de atividade finalística, pode haver a dispensa de licitação”.

Alô, meu povo

Sob o comando de Helder Barbalho, agora candidato que lidera pesquisas para o Governo do Pará, o Ministério da Integração Nacional destinou R$ 688,39 milhões a ações e obras ao Estado do ministro, de maio de 2016 a março de 2018.

Desrespeito

Virou moda protesto contra políticos de qualquer partido quando flagrados em meio ao povo. Dia desses, o senador Alvaro Dias (Pode) tomava café num hotel quando um homem declaradamente ligado ao PT começou ‘comício’ no ambiente, apoiado por alguns poucos. Dias levantou-se, sem uma palavra, e saiu calmamente.

Tributo$

Minas Gerais, Rio de Janeiro e Piauí lideram o ranking de Estados com maior incidência de tributos (Cide + Pis/Cofins + ICMS) sobre o preço da gasolina. O valor supera os R$ 2,00/Litro só de impostos, de acordo com a tabela da carga tributária da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis.

Diesel

Já em relação ao diesel, conforme levantamento da entidade obtido pela Coluna, os Estados líderes de tributação são Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe e Rondônia.

Privatização

A oposição e até aliados do Palácio querem alterar o texto do projeto que autoriza privatização da Eletrobras. Foram apresentadas 181 emendas ao PL 9463/18 que tramita em comissão especial da Câmara sob relatoria do democrata José Carlos Aleluia (BA).

Visão cubana

Em conversas com deputados, o embaixador de Cuba no Brasil, Rolando Gonzáles, tem dito que a política da estatal “reflete exclusivamente os interesses dos acionistas da empresa, que exigem dividendos sistemáticos”.

Maré na telinha

O trabalho da socióloga Yvonne Bezerra de Mello no projeto Uerê, com crianças e adolescentes da comunidade da Maré, será contado em documentário produzido por Luís Carlos Barreto e sua filha, Paula Barreto.