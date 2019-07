Calvário da inveja: o mercado publicitário do Rio de Janeiro

Calvário da inveja

Não se fala em outra coisa no mercado publicitário do Rio de Janeiro. A inveja, o quinto pecado capital está em alta na praça, e bate à porta - insistentemente - da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Com intenções nada cristãs, diretores da Shell do Brasil investem pesado na tentativa de tirar da Refit o patrocínio oficial ao Cristo Redentor, no Corcovado, recém-anunciado e com validade até final de 2020. A refinaria privada tomou a inédita iniciativa há pouco menos de um mês, e as concorrentes não perdoam ter perdido o cartão postal do Brasil.

Ofertas

Na sacristia, o que se diz é que a Shell já fez duas grandes ofertas. Quem ouve lamúrias no "confessionário" é o padre Jonas, administrador do Corcovado. O mercado aguarda a reza para ver se ele vai resistir às tentaçõe$ e manter o combinado.

Outro lado

À Coluna, a Shell Brasil diz que a informação não procede e que “congratula a Refit pela assinatura desta parceria”.

Preconceito

Presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira diz repudiar recentes comentários do presidente Jair Bolsonaro (PSL): “Demostraram não apenas desapreço pelo povo nordestino, mas especialmente uma sorte de preconceito que beira o racismo”.

Basquete 1

A despeito da polêmica em Brasília e da chiadeira dos times adversários, o BRB garante que o patrocínio para o Flamengo, o time de Brasília e as seleções brasileiras masculina e feminina de basquete - conforme antecipado pela Coluna - vão garantir retorno para o banco - a iniciativa obedece ao estatuto - e para a capital e os brasilienses. Garante o presidente da instituição, Paulo Henrique Costa.

Basquete 2

O Flamengo passará a jogar mais na capital, onde tem, proporcionalmente, mais torcedores que o Rio de Janeiro. Haverá mais centros de treinamentos nas escolas públicas e um retorno financeiro para toda a cadeia turística da Capital e Entorno. O BRB, segundo Paulo Henrique, também terá prioridade em negócios envolvendo os clubes e a Confederação Brasileira. Até passes e negócios de imagens envolvendo jogadores entram no acordo.

Agrotóxicos

O Ministério da Agricultura mantém acelerado o ritmo de aprovações de agrotóxicos. Liberou mais 51, totalizando 290 desde o começo deste ano - além de 21 novos pedidos de registro.

Restrições

A pasta garante que seis novos produtos, que contêm o ingrediente ativo sulfoxaflor, terão restrições de uso estabelecidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Investimento$

A França assumiu a liderança no ranking de projetos de Investimento Estrangeiro Direto (IED) no Brasil no segundo trimestre. Foram mais de US$ 8,6 bilhões de investimentos confirmados, de acordo com a Câmara de Comércio Exterior (Camex).

Itália & Japão

Em sequência está a Itália, com US$ 4,2 bilhões, e o Japão, com US$ 2,0 bilhões. Os investimentos diretos estrangeiros nos dois primeiros trimestres de 2019 somaram aproximadamente US$ 26 bilhões, dos quais aproximadamente US$ 15 bilhões no segundo trimestre.

Privilégio

Senador Fabiano Contarato (Rede-ES) que acabar com a prisão especial para quem tem diploma de ensino superior. Delegado, o parlamentar justifica que seu projeto (PL 3945/2019) visa “eliminar privilégios”.

Bienal

A escritora japonesa Kanae Minato é uma das convidadas internacionais da XIX Bienal do Livro Rio, em agosto. Premiada, ela já recebeu prêmios como o de Novos Escritores de Suspense e teve suas publicações na lista dos dez melhores do The Wall Street Journal.

ESPLANADEIRA

# A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) promove, no dia 2 de agosto, em Brasília, o debate “Resíduos Sólidos - Alternativas De Financiamento”. # A Câmara dos Deputados sedia nesta semana a 14ª edição do Politeia, projeto de extensão promovido pela Universidade de Brasília (UnB) por meio do Instituto de Ciência Política (Ipol). Nesta edição, 234 estudantes universitários de todo o País participam do projeto.