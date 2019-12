Cada dia mais necessitado de aplausos, Bolsonaro tem aprontado surpresas

13º da Bolsa

O Governo Bolsonaro iniciou o pagamento da primeira parcela do 13º do Bolsa Família, justamente por Pernambuco – significativo reduto eleitoral do PT de Lula da Silva e do PSB do governador Paulo Câmara. No total, mais de R$ 420 milhões serão pagos a 1.127.840 famílias. O governador Paulo Câmara, que também paga o 13º a famílias carentes cadastradas, faz caravanas no Estado para anunciar o pagamento do benefício. Serão pagas em 10 parcelas serão pagas até o dia 23.

Duelo social

Câmara e Bolsonaro disputam a paternidade do benefício. Ambos prometeram em suas campanhas. O governador aprovou lei em abril na Assembleia Legislativa. O presidente assinou decreto em meados do ano.

Síndrome do aplauso

Em baixa popular, a cada dia mais necessitado de aplausos, o presidente Jair Bolsonaro tem aprontado surpresas para o público – e para seguranças. Na quarta, parou o trânsito e desceu na Praça dos Três Poderes para comprar um picolé.

Memória

A síndrome do aplauso é do cargo. Lula da Silva certa madrugada do primeiro mandato, ‘fugiu’ para um bar na Vila Planalto, que frequentava nos tempos sem mandato. Mas esperto, o GSI soube e encheu o local de seguranças à paisana.

Solidariedade

O conselho do Fundo Nacional da Solidariedade, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), aprovou mais 35 projetos que receberão R$ 778 mil da entidade. Em 2019, o FNS avalizou 240 projetos e foram mais de R$ 4 milhões distribuídos. Todos os contemplados desenvolvem trabalhos ligados a políticas públicas, estabelecido pela CNBB, como tema da Campanha da Fraternidade deste ano.

Efeito Lava Jato

Cresceu este ano consideravelmente o orçamento da Empresa Gerencial de Projetos Navais após a limpeza da operação Lava Jato realizada na máfia das empreiteiras. Em 2016 e 2017, o repasse para programas em desenvolvimento como o PROSUB, dos submarinos, não passou de R$ 6 milhões. A Odebrecht toca o consórcio.

Impulsão

Este ano, o investimento chegou a R$ 800 milhões. Para ano que vem, o reservado para o programa ficou em R$ 1,4 bilhão. A Marinha terá o submarino de propulsão nuclear e outras quatro unidades, para breve.

Tão cedo

O Brigadeira Átila Maia se apresentou, com direito a evento, a pré-candidato a presidente da República para 2022. Ele obteve 136 mil votos para o Senado em 2018.

Da caserna

O surgimento precoce do brigadeiro num cenário tão indefinido é uma amostra de que as Forças Armadas não são unânimes em relação a Bolsonaro. Mas há muito chão ainda

Sobre lucros..

Tramita no Senado o PL 2015/19, do senador Otto Alencar, que trata de tributação sobre lucros e dividendos. “Entendemos que esse tipo de tributação é prática comum em vários países, mas a realidade e o momento no Brasil não são propícios para a aprovação de um projeto como esse”, diz o senador.

..e dividendos

Dirigentes do setor de serviços de São Paulo propõem, por exemplo, que as micro e pequenas empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões (limite de faturamento do Simples) não tenham tributação sobre dividendos, diz Reynaldo Lima Jr, do Sescon SP.

Idoso na urna

O Republicanos lançou a Secretaria Executiva do Idoso, órgão que cuidará dessa temática dentro do partido, de olho no voto da terceira idade ano que vem.

Balanço & oportunidades

Empresários e investidores do Centro Oeste, animados com a economia – e com expectativas para a região – reúnem-se hoje para ouvir Ibaneis Rocha, governador do DF. Ele fará balanço da gestão no encontro do LIDE no Brasília Palace Hotel.

# O professor Evandro Pontes traduziu o livro ‘Virtude do Nacionalismo’ de Yoham Hazony, e fez conferência no Instituto Rio Branco.