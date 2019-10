Língua afiada

No mesmo dia em que – pela manhã – o presidente Jair Bolsonaro foi flagrado em vídeo dizendo que o presidente do PSL – seu partido – está “queimado”, Luciano Bivar reuniu de noite as bancadas para ouvir do ministro da Justiça, Sérgio Moro, sua defesa da tramitação do pacote Anticrime que altera o Código Penal e endurece penas. O encontro estava agendado, há dias, no Restaurante Lakes, fechado para o grupo. A terça-feira foi de constrangimento e bombeiros em ação para apagar o incêndio causado por Bolsonaro. Moro está numa maratona com bancadas para convencer congressistas a aprovar o pacote ainda este ano. Mas ministros palacianos estão preocupados. O PSL tem 3 senadores e 53 deputados. Alguns insatisfeitos com o Governo.

Making of

Bolsonaro topou fazer um vídeo self com apoiador do Recife, que citou o PSL e Bivar fortes com o presidente. No que ouviu: “Oh, cara, não divulga isso, não. O cara (Bivar) está queimado para caramba lá. Vai queimar o meu filme também”.

Patriota

A Coluna antecipou dia 24 de abril que Bolsonaro pretende sair do PSL, insatisfeito com a condução da legenda. Ele já conversa há meses com Adilson Barroso, do Patriota

Opções

Há esforços de aliados. O PRONA pode ressurgir das cinzas como opção. O bolsonarista Luciano Hang, da Havan, quer criar partido, revelamos dia 26 de agosto.

Brasil na tumba

Uma boa notícia internacional para o País. A historiadora e restauradora de materiais arqueológicos Vanessa Dutra será a primeira brasileira a trabalhar como chefe de missão arqueológica no Egito. Após anos de trabalho lá e no Brasil, ela vai liderar equipe de arqueólogos em Luxor, a antiga Tebas, capital do Antigo Egito.

Nobre do Faraó

Fato é que, em outras palavras, a historiadora brasileira ganhou uma tumba milenar dos egípcios para cuidar – algo oferecido oficialmente a quem se destaca no país. O projeto se chama BEMAC e se desenvolverá na tumba TT93, no alto do Vale dos Nobres – próximo ao Vale dos Reis (faraós). A tumba pertence a Ken-amun, nobre que viveu 1.400 antes de Cristo. Era homem de confiança do faraó Amenófis II

História

A TT93 foi descoberta nos anos 20 mas nunca escavada. A expectativa é que a missão liderada pela brasileira revele descobertas arqueológicas e inclua o Brasil na lista histórica dos países que contribuíram para a arqueologia mundial. O projeto começará em março de 2020. É parceria do Ministério de Antiguidades Egípcias com o Instituto Sul-Americano de Arqueologia e Preservação do Egito e Sudão.

Dedão

O STF volta a julgar caso do ex-ministro Geddel Lima, preso na Papuda (DF). Será difícil os ministros da Segunda Turma atenderem ao pedido da defesa: anular perícia de papiloscopista sobre digitais nas notas dos R$ 51 milhões.

Ex é F!

Ex-bolsonarista aliado próximo do presidente Jair Bolsonaro, que trocou de lado, abandonado pelo presidente, o deputado federal Alexandre Frota, hoje no PSDB, agora estampa uma foto sua com o governador João Dória (SP) na porta de seu gabinete.

Andar de cima

Bolsonaro e a cúpula da equipe Econômica e da Infraestrutura palestram amanhã e sexta no “Brazil Investment Forum”, promovido pela Apex, em São Paulo. O evento é exclusivo para investidores estrangeiros convidados. Virá gente graúda do mundo inteiro. E está concorrido. Foram 3 mil inscrições para 2 mil vagas.

Do hangar

A turma dos jatinhos é tamanha que os aeroportos de Campinas, Congonhas e Campo de Marte vão funcionar com equipe reforçada.

Aliás..

..Será uma boa oportunidade para o ministro da Economia, Paulo Guedes, insatisfeito com o Congresso Nacional, cravar que fica no Governo após março do ano que vem.