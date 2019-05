Aécio Neves que ore muito. Nenhum partido o quer filiado

Cada um por si



Patriotismo nessa reforma da Previdência é palavra inexistente do vocabulário. O que se viu até agora é uma batalha de vários segmentos da sociedade, cada um tentando salvar a si – o sacrifício é sempre para o outro. Passou de 180 o número de emendas apresentadas à PEC da Reforma da Previdência em tramitação na Comissão Especial da Câmara Federal. Terminou ontem o prazo para a apresentação de sugestões de mudanças no texto.

Equação política

O Cidadania apresentou emenda que transfere para governadores, prefeitos, deputados estaduais e vereadores as mudanças de regras dos funcionários públicos locais.

Caixa na rabeira

Alguns governadores e prefeitos têm se posicionado contra a reforma, mas defendem as alterações por enfrentarem problemas financeiros das Previdências de seus Estados.

Renegado

Aécio Neves que ore muito. Hoje, nenhum partido – nem o seu PSDB – o quer filiado em seus quadros. Tampouco o Cidadania (ex-PPS), do presidente Roberto Freire.

Fala, Freire

Em nota à Coluna, Freire “nega qualquer tratativa no sentido de filiar o deputado”. O partido “busca e tem conseguido trazer para seus quadros novas lideranças que contribuem com o novo momento, que é o da renovação política”.

Feminismo

O ministro do STF Luís Roberto Barroso e a socióloga e cientista política Jacqueline Pitanguy vão debater hoje o tema Direitos e Conquistas na Constituição de 1988 e desafios nos tempos atuais. no Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio.

Mais uma

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça acolheu pedido da Aliança Controle do Tabagismo e notificou a cigarreira Souza Cruz para esclarecer sobre uma suposta publicidade dos produtos em eventos para jovens.

Cochilo..

A convocação do chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, na CCJ da Câmara expôs, de novo, a fragilidade da base. Apesar de ter maioria no colegiado, a mesma que aprovou com folga o texto da reforma da Previdência, os governistas – em especial líderes – ‘cochilaram’ e não marcaram presença para derrubar o requerimento da oposição.

..e tiro no pé

Restou ao ministro Onyx e ao porta-voz da Presidência confirmarem a ida do chefe da Casa Civil. Mas a oposição vai azucrinar: a pauta é o decreto do posse e porte de armas.

Tributação

Diretor do Centro de Cidadania Fiscal, ex-secretário executivo da Fazenda e idealizador do imposto único, o economista Bernard Appy pontua que, além da tributação do consumo, é preciso modificar a tributação sobre a renda e o trabalho para “corrigir distorções que geram problemas de eficiência econômica e de distribuição de renda”.

Pior, não fica

“É quase impossível piorar o sistema tributário brasileiro. Vivemos num País em que a alíquota para quem ganha R$ 6 mil é maior do que para quem ganha R$ 20 mil. Não é de estranhar que tenha tão pouca gente de alta renda querendo ser empregado formal”.

Pistola$

A Mesa Diretora da Câmara vai despachar ao Ministério da Justiça requerimento de informações destinado ao ministro Sérgio Moro para que explique a compra de 106 mil pistolas para a Força Nacional e polícias civis dos Estados, no valor de R$ 444 milhões. O pedido é do líder do PT, Paulo Pimenta (RS), que cobra estudos técnicos que embasaram a decisão e os nomes das empresas, do Brasil e exterior.

Jornalistas na OAB

O presidente da seccional Rio de Janeiro da OAB, Luciano Bandeira, nomeou os jornalistas Yacy Nunes, Daniela Sholl e Luiz Antonio Ryff como consultores nacionais da Comissão de Direito Constitucional, por indicação da advogada Vânia Aieta.