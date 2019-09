A TV Globo procura candidato a presidente para chamar de seu

Congresso em alerta

A revelação do ex-PGR Rodrigo Janot de que entrou armado no Supremo Tribunal Federal com intuito de homicídio abriu os olhos de muitos congressistas para uma realidade nas dependências da Câmara e Senado. Além dos mandatários, servidores com crachá e imprensa – e são milhares por dia – entram até nos plenários sem passar pela revista nos pórticos anti-metais. Em todos os acessos. Então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha causou revolta quando obrigou que todos os servidores e imprensa passassem pela revista nos pórticos na entrada, causando filas imensas.

Consequências

A medida caiu por pressão de entidades e parlamentares. A quem o questionava, Cunha repetia: “Uma hora vai acontecer uma tragédia aqui dentro”. Janot foi um aviso geral.

Coldre no cinto

Não será surpresa se alguns senadores e deputados revelarem que andam armados dentro dos plenários. E alguns deles portam armas sob o paletó. Apenas não dizem.

Olho na CPI

A família Bolsonaro tem informação de aliados de que a CPI da Fake News visa o pedido de impeachment do presidente com denúncia de uso irregular na campanha.

Fator Maia

Por ora é só uma tese, mas um pedido de um grupo suprapartidário seria a primeira situação em que Bolsonaro ficaria nas mãos de Rodrigo Maia. E isso é valorosa moeda.

Time PGR

O subprocurador da República Aílton Benedito, de Goiás, evangélico, conservador e tido como linha dura por colegas, foi escolhido pelo PGR Augusto Aras para chefiar a Secretaria de Direitos Humanos da Procuradoria Geral. Aras também está levando um general do Exército para o gabinete.

Aqui, nessa mesa de bar

Após receber agentes da PF em casa, em mandado de busca e apreensão expedido pelo STF, na qual sua arma foi recolhida, Janot foi beber num fundo de um bar, numa mesa cativa que frequenta ao lado de engradados de cerveja.

Pula, Damares

A ministra Damares Alves pularia de pára-quedas este mês, na campanha Setembro Amarelo, contra o suicídio. Pensou melhor, um salto arriscado não seria apropriado. Mudou o salto para mês que vem, no Outubro Rosa, da prevenção ao câncer de mama.

Plin plin

Com a proximidade dos donos do SBT e Record de Jair Bolsonaro, a TV Globo procura um candidato a presidente para chamar de seu. O plano A é Rodrigo Maia. O B? Luciano Huck.

OCDE no Brasil

Membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), formada por 36 países, estão em Brasília para coletar informações sobre as projeções da economia brasileira em 2020. Visitam órgãos da área econômica do Governo para levantar dados que vão integrar o Economic Survey 2020.

Perspectivas

No último relatório, de 2018, a organização apontou que “o Brasil obteve grande progresso em seu quadro fiscal, incluindo o novo teto de gastos”. Agora, as projeções estão direcionadas para as possíveis aprovações das reformas da Previdência e tributária pelo Congresso Nacional.

Canabidiol

O senador Girão (Podemos-CE) apresentou Projeto de Lei que obrigue o SUS a fornecer o canabidiol. Laboratórios já pediram autorização à Anvisa para produção no País.

ESPLANADEIRA

# Em comemoração aos 150 anos do Cartão Postal, o Museu Correios, em Brasília, recebe a exposição “O mundo em suas mãos: arquitetura em formas, cores e beleza", a partir de amanhã # Niterói sedia a 3° edição do Festival Água na Boca, com o melhor da gastronomia da cidade.