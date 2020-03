A política está em baixa que até o coronavírus a supera

Quebra pau no hotel

O bate-boca de hóspedes de um hotel com a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), presidente do PT, foi pior do que os vídeos divulgados pela Coluna. O episódio ocorreu sábado à tarde num quatro estrelas na Lapa, no Rio de Janeiro. Houve empurrões, cotoveladas, garrafas e cadeiras voando. Gleisi estava com amigos – entre eles o ex-senador Lindbergh Farias – e a filha menor de idade. Ela ouviu xingamentos de populares, impublicáveis, e revidou com as palavras “vai pro inferno” e “seu Bolsonaro!”. A deputada quase foi atingida com uma garrafada na cabeça. No revide, Lindergh Farias saiu no braço e levou cadeiradas, relata uma testemunha. “É o tipo de atitude fascista, característica dessa gente covarde”, disse Gleisi em nota enviada à reportagem. Os vídeos estão no Twitter e Facebook da Coluna.

2018 não acabou

Na nota oficial, a assessoria do PT lamentou o episódio, apontou o ataque de “bolsonaristas”, embora não haja confirmação de apoiadores do presidente no episódio.

Longe de casa

Irmão do saudoso Eduardo e filho da ministra do TCU Ana Arraes, Antônio Campos, rompido com a família e o PSB, filia-se hoje ao PRTB e se liga de vez a Jair Bolsonaro.

Até o covid

A política nacional está tão em baixa que até o coronavírus a supera nos debates nas ruas. É o que constatou o site de pesquisa Bites. O interesse da população pelo surto é sete vezes maior que o pela política.

Vagas para travestis

O deputado Fábio Félix (PSOL-DF), da Câmara Distrital do Distrito Federal, apresentou o projeto de lei 960/20 que obriga empresas com incentivos fiscais ou contratos com o Governo do DF a reservarem 5% de suas vagas para empregar ou dar estágio a travestis e transexuais.

Radiografia da praça

A iniciativa de inclusão social é interessante. Mas por ora não foi apresentado estudo no mercado do DF que garanta haver tanto transexual ou travesti na praça, e qualificado para vagas. Porque as empresas com isenção ou com contratos com GDF são muitas. A assessoria prometeu levantar os dados.

Mulheres do Recife...

Enquanto a delegada da Polícia Civil Patrícia Domingos (Podemos) cresce nas ruas como a candidata bolsonarista à Prefeitura do Recife, a deputada federal Marília Arraes (PT-PE) sofre com resistência de aliados para se lançar. Patrícia era chefe de delegacia anticorrupção em Pernambuco, esvaziada pelo governador Paulo Câmara (PSB).

... e os homens

Quatrocentos cargos nas mãos do senador Humberto Costa (PT-PE) são o grande empecilho na candidatura da deputada Marília Arraes à Prefeitura. Costa está fechadíssimo com o governador Câmara e o PSB. E comandante do partido, bloqueia a deputada – que já foi rifada pelo próprio ex-presidente Lula na campanha ao Governo.

Frevo solto

O MDB deixou o PSB reinar sozinho no Carnaval de Olinda e Recife. O senador Jarbas Vasconcelos foi para Lisboa; o deputado e presidente da legenda, Raul Henry, curtiu outras praias; e o senador Fernando Bezerra Coelho ficou no interior, sua base.

Cadê o din-din?

Os comerciantes da Feira da Torre, na Esplanada em Brasília, contam os prejuízos pós-folia. Todo ano, as vendas caem significativamente no local com o bloqueio das vias e estacionamentos para desfiles de blocos carnavalescos. É que a grande maioria dos clientes da tradicional feira chega ao local de carro.

Brasil e França

A Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio de Janeiro assinou cooperação com a escola de formação de advogados do Tribunal de Apelação de Paris. O convênio prevê intercâmbio de professores. O Brasil oferece conhecimento sobre a Lei Anticorrupção e os franceses trazem suas experiências com a Lei Geral de Proteção de Dados.

Ricos & novinhas

Brasília é a campeã de novo ranking, porém de tema curioso. A plataforma de relacionamento Universo Sugar, que une homens ricos a jovens namoradas (que são claramente patrocinadas por eles) divulgou o ranking de seus milionários (mais de R$ 50 milhões de patrimônio). Homens de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais despontam como os sugar daddies, ou patrocinadores, das Sugar Babies.

ESPLANADEIRA

