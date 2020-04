A disputa pelo cargo de Luiz Mandetta está entre Antônio Barra e Osmar Terras

Dois nomes

Até ontem à noite, a disputa pelo cargo de Luiz Mandetta no Ministério da Saúde estava entre Antônio Barra, almirante diretor da Anvisa, e Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania. Ambos médicos, com o mesmo diagnóstico da crise: seguir o discurso do presidente da República. Terra colou em Onyx Lorenzoni – que tem sobre os ombros o peso da demissão do conterrâneo, ao ocupar seu cargo. Bolsonaro sabe que eles querem dobradinha para disputa eleitoral no Rio Grande do Sul em 2022, e o ‘zero um’ não suporta ministro usar vitrine para poder pessoal. Mandetta, aliás, balança porque o núcleo palaciano desconfia de sua pose de bom médico nas coletivas diárias.

Siglas

No Paraná, o Governo trocou a sigla PCC (Pregão, Compra e Contrato), nas compras da gestão, por SCC - Sistema Compra Coronavírus. Melhor assim.

Só no batuque

O ex-senador Magno Malta, que quase foi vice de Bolsonaro, virou pagodeiro evangélico. Tem lançado músicas nas redes sociais e em live – a nova moda dos artistas.

Memória

foi o que lhe restou após recusar oferta do presidente para ser ministro da Família (hoje Cidadania). Magno queria Defesa ou ser embaixador em Israel (isso mesmo). Já sua assessora parlamentar.. virou ministra dos Direitos Humanos.

O outro Mandetta

Ao conceder entrevista para o Fantástico da TV Globo direto do Palácio das Esmeraldas, residência oficial do governador Caiado (Goiás) – seu padrinho no cargo no Ministério – Mandetta aproveitou a onda do apoio popular para fazer provocação gratuita e usou o cargo para promoção político-eleitoral. Ele cobiça o governo do Mato Grosso do Sul. Perde o povo nessa briga de diretas e inderetas entre os dois.

Povo fala

O ministro, que está indo muito bem na condução técnica da crise, surfa na onda da popularidade nacional. Sondagem da Paraná Pesquisa que chegou ontem às mãos do presidente Bolsonaro aponta que que 57,6% dos entrevistados confiam nele, e apenas 37,5% no que diz o presidente. E 56,2% dizem que Bolsonaro não conduz bem a crise.

Viramundo

Governador de Minas, Romeu Zema (Novo) ganhou apelido à boca pequena, em Belo Horizonte, de Geraldo Viramundo – o personagem de O Grande Mentecapto do saudoso Fernando Sabino. Depois que falou, numa live nas redes sociais: “Precisamos que o vírus viaje um pouco (...) o ideal é que ele se propague devagar”.

Oi, gente

Mesmo defensor do isolamento das pessoas, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio (PSB), não dá descanso aos secretários e convoca reuniões presenciais quase todo dia.

Sofra, brasileiro

Os poucos voos disponíveis entre Brasília e Rio de Janeiro e para outras capitais (exceção SP) são com até duas escalas, de intervalos (acredite!) de 14h50, 23h, 10h..

Cadê?

A Fundação Coppetec acusa os Estados Unidos – não informou se Governo ou empresa americana – de interceptar lote de 10 mil máscaras N95 encomendadas há 15 dias pela entidade, a fornecedores da China, Seriam para hospitais da UFRJ. Relata que “não houve prejuízo financeiro, porque a Fundação não tinha pago ainda”. Mas houve prejuízo operacional. As máscaras seriam suprimento para 20 dias dos leitos.

Aliás..

.. viva o Brasil. Até ontem, o Fundo Coppetec arrecadou R$ 757,1 mil de 1.026 doadores aos hospitais da UFRJ.

Água no chope

O setor de cerveja artesanal, que vinha em forte ascensão com abertura de fábricas e bares, hoje fatura um décimo do período antes da crise na saúde.

Mundo de olho

O primeiro ministro da Grécia, Kyriákos Mitsotákis, criticou ontem o comportamento do presidente Bolsonaro nas ruas, em entrevista à CNN americana.

No ar

A despeito de todo o cenário de terror nos números do mercado, a Leonardo – fabricante de helicópteros italiana – comprou a suíça Kopter Group AG por US$ 185 milhões.

