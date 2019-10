6 Passos para curtir o B-R-O-Bró e manter a saúde do seu pet

O B-R-O-Bró chegou com tudo e com o aumento da temperatura nossos doguinhos e catíneos, principalmente o de focinho curto (braquiocefálicos) ficam muito desconfortáveis e mais suscetíveis à doenças como insolação, carrapatos e gastroenterites.



A alimentação correta, vacinas e preventivos contra carrapatos e pulgas em dia, são aliados importantes na manutenção da saúde do seu peludo, pois o calor associado à variação de umidade do ar, pode trazer problemas de saúde sérios e até causar a morte do seu melhor amigo.

Como a gente, nossos peludos também sofrem com o calor. É importante lembre que nossos pets não transpiram como nós, para baixar a temperatura do corpo, por isso é preciso ficar bem atento, pois eles sentem muito calor. Hipertermia e insolação são doenças comuns nessa época do ano.

Mas a gente não precisa deixar de curtir os passeios ou ficar só em casa, é preciso garantir o bem-estar dessas "crianças" para que o verão seja pura curtição para os nossos pimpolhos.

Fique atento, faço o que for possível para ajudar seu pet à se refrescar, a seguir algumas dicas importantes para te ajudar:

- Escolha um horário adequado para o passeio, procure sair no início da manhã ou à noitinha, quando as temperaturas já estão mais amenas, o ideal é reduzir o rítmo e o tempo do exercício ou passeio.

- ÁGUA, muita água fresca sempre! Hidratar durante o passeio, ajuda muito à refrescar seu pet. Pode levar água gelada, eles vão amar.

- Ofereça pedrinhas de gelo, vale até colocar um petisco bem gostoso dentro. Se seu peludo gosta de frutas, que tal um picolé de melancia?

- Não esqueça de manter em dia a proteção contra pulgas e carrapato, pois essa época do ano é muito propícia para a reprodução desses bichinhos, aumentando as chances de infestação nos nossos pets. Visite o veterinário sempre antes de oferecer qualquer medicação ao seu animal.

- A água e a comida devem estar sempre em um local sombreado e fresco, assim ele tem um local tranquilo e aconchegante para apreciar a paisagem.

- Já pensou em colocar o brinquedo favorito do seu pet no congelador? Isso pode ajudar ele a se refrescar enquanto brinca.

- Não deixe seu animal preso, solto ele não fica estressado e consegue procurar lugares mais frescos para amenizar o calor.

Agora se prepara para um B-R-O-Bró super divertido com seu melhor! Gostou das dicas?