Jazz Club Chopp Artesanal em Pedro II

Começa nesta quinta-feira, 31 de maio, o Festival de Inverno de Pedro II, com atrações musicais e artísticas, exposições, feiras de artesanato, atividades esportivas e de ecoturismo, e… Cerveja Artesanal.



O Festival de Inverno de Pedro II vem com a novidade do Jazz Club Chopp Artesanal, formado por amigos que produzem chopp artesanal e admiradores do Jazz. Essa turma vai oferecer os melhores chopps artesanais do Piauí.



Entre as cervejarias confirmadas:



Cervejaria Ininga;

Sertão Bier;

AD Beer;

Rambeer,

Num Se Pode;

Beer And Beer.





Diversos estilos de cervejas estarão a disposição do público como American Pale Ale, German Pilsen, Irish Red Ale, Weiss, Saison com Hibisco, Blond Ale, Oatmeal Stout, Witbier, Pale Ale, American IPA, entre outros estilos. Estilos de cerveja para todos os gostos, não fique de fora desse evento que vai ser sensacional.



O Jazz Club Chopp Artesanal vai se concentrar em stand na Praça do Jazz(Praça do Recanto), a partir do dia 01/06 às 16:00 até o último dia de festival, dia 03/06.



O Festival já faz parte da agenda cultural dos piauienses, com a intenção de impulsionar cada vez mais o turismo na cidade de Pedro II e em comemoração aos quinze anos a programação vem com novidades.



Além de trazer grandes atrações da Música Popular Brasileira para o Palco Opala, como Teatro Mágico, Vanessa da Mata, Skank e Alcione. O público vai poder acompanhar o Circuito Jazz & Blues, Artesanato e Ecoturismo que acontece paralelo, em diversos cantos da cidade. A novidade do Circuito é o Palco da Serra que fica na Praça da Igreja próximo ao Morro do Gritador um dos principais cartões postais da Cidade.



Organize a mochila, não esqueça o casaco e deixe se encantar pela energia das bandas nacionais, regionais, atividades artísticas, esportivas, turística, lúdicas e educativas acessíveis a todos os públicos e beber muita cerveja artesanal de qualidade.















Anne Carolinne Carvalho Galdino