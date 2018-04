Cervejas de Páscoa

Domingo de Páscoa e o que várias crianças devem estar comendo hoje são os famosos ovos de chocolate, mas de onde vem essa tradição?

A palavra páscoa vem do hebreu Peseach e simboliza a passagem de Cristo deste mundo para o Pai, da morte para a vida, das trevas para a luz. Ela ocorre após a Quaresma, culminando na vigília pascal. Nos dias de hoje, a ressurreição de Cristo é simbolizada pelo ovo, significando o surgimento de uma nova vida.

A tradição dos Ovos na Páscoa veio da cultura Chinesa, início da primavera, no qual os ovos eram cozidos envoltos de vegetais, e ficavam com um aspecto ornamental colorido e eram oferecidos como presente. Essa cultura alcançou o mundo Ocidental e tornou-se símbolo da Páscoa desde o século XVIII, os ovos eram decorados e pintados de vermelho simbolizando o sangue de Cristo.

No século XVIII, na França, os confeiteiros descobriram uma nova forma de apresentar o chocolate, primeiramente pegavam as cascas ocas de ovos de galinha, recheavam com chocolate e decoravam as cascas, os pais compravam esses ovos e escondiam para seus filhos acharem, se tornou uma tradição no país. Com a evolução da indústria do chocolate os ovos passaram a ser inteiramente de chocolate.





Mas nessa Páscoa podemos fazer diferente em casa, degustando cervejas que vão nos seus ingredientes chocolate, cacau, baunilha, lactose.

Cervejas de Chocolate geralmente são do estilo Stout, cervejas cujos maltes passam por uma torra que nos conduz a aromas de café, chocolate, por isso a cor escura. Estas cervejas possuem poucas características de lúpulos tanto no aroma e sabor, ou seja, não tem o índice de amargor alto e nem perceptível, tornando a cerveja adocicado e lembrando as diversas nuances de chocolate.

No mercado brasileiro podemos encontrar diversas cervejas que remetem ao chocolate, além de cervejas importadas, segue lista pra aproveitar o seu domingo de Páscoa da melhor forma possível:

Baden Baden Chocolate (Brasil) - Com uma receita exclusiva, esta edição especial possui corpo leve e aroma com notas adocicadas de cacau. Traduz o equilíbrio perfeito entre o delicioso sabor de chocolate e o amargor característico de maltes tostados e lúpulos especiais, deixando um final levemente seco e agradável

2. Young's Double Chocolate Stout (Inglaterra) - Essa cerveja premiada é uma Sweet Stout de coloração negra fabricada com adição de chocolate, o que lhe confere sabor e aroma marcantes. Na boca, o sabor adocicado é equilibrado pela sensação seca e amarga.

3. Tupiniquim Chocolate(Brasil) - A Tupiniquim Chocolate é uma cerveja do estilo Sweet Stout de coloração marrom escura e espuma bege. Recebe adição de açúcar de cana na sua receita e apresenta aromas de chocolate, caramelo e baunilha.

4. Cerveja Hermmer's Brown Ale Chocolate(Brasil) - Feita com Nibs de cacau da Fazenda São José em Barro Preto, na Bahia. Cerveja de coloração marrom escuro, com espuma bege claro, densa. Aromas de chocolate e café. De corpo médio, enaltece as notas de chocolate e café.

5. Brooklyn Black Chocolate Stout (Estados Unidos) - Produzida sazonalmente para o inverno dos EUA, a premiada Brooklyn Black Chocolate Stout é uma cerveja especial americana de estilo Russian Imperial Stout. Sua receita conta com blend de maltes torrados, conferindo coloração escura e notas de chocolate amargo. O paladar é marcante, com um leve dulçor seguido de imponente amargor e aquecimento alcoólico.

* Algumas dessas cervejas estão disponíveis em Teresina nos supermercados Pão de Açúcar, Extra e Bom Preço.

Anne Carolinne Carvalho Galdino