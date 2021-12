Whindersson Nunes lançará seu primeiro livro “Vivendo Como Um Guerreiro” dia 13/12

Livro

Youtuber e Humorista, o conterrâneo Whindersson Nunes, lançará seu primeiro livro “Vivendo Como Um Guerreiro” no dia 13 de dezembro na Livraria Leitura no Shopping Rio Poty, piso L3 das 17hs às 21hs.

Nossa Senhora da Conceição

Está sendo festejada desde domingo (28)com missas-novenas diariamente nas cidades de Barras do Maratoam e Pedro II, a festividade religiosa se estenderá até o dia 08 de dezembro.

Feijoada & Samba

Dia 12 de dezembro, apartir de meio dia, acontecerá no Iate Clube de Teresina, a Feijoada de Confraternização da Chapa Iate Cada Vez Melhor (Tarcísio Freire e Júlio Rodriguês) animada pela Banda 100% Só Pra Sambar. Obrigado ao Comodoro Gilson Vasconcelos pelo convite!

Show



Cantor Marcynho Sensação fará show na cidade de Lagoa Alegre no Complexo Popular numa promoção do Júnior Branco no próximo sábado e no Domingo, os cantores: Marcynho Sensação e Gleydson Gavião farão show na cidade de União, no Clube Morro dos Pires promoção: Evandro e Irapuã.

Expoapi

Começará no domingo (05) e vai até o dia 12 de dezembro, a 70ª Exposição Agropecuária do Piauí- EXPOAPI, no Parque Governador Dirceu Arcoverde com feiras, leilões e shows musicais. A cantora Taty Girl e o cantor Luketta farão grande show já no domingo.



Cantora Taty Girl e o empresário Oswaldo Luz, clicados por nossa coluna, durante show de inauguração da Arena Skol em José de Freitas no sábado passado.







Empresário Juraci Portela Júnior, titular da coluna Daniel Cardoso e Berg da Alvorada (marido e empresário da cantora Taty Girl) encontro festivo em show da cantora Taty Girl na cidade de José de Freitas.







Claudenilton Pereira Lima (professor formado em matemática pela Ufpi e diretor administrativo de gestão escolar da Semed- União.)próximo sábado estará brindando sua nova idade com uma big festa, ao lado de um seleto grupo de amigos na cidade de União.







A prefeita Ivanária Sampaio, juntamente com o presidente da Assembléia Legislativa do Piauí, deputado Themistocles Filho, deputado Federal Marcos Aurélio, vereadores e secretários entregaram a decoração natalina "Brilho da Esperança" à população de Esperantina.







Cantor e músico Gonzaga Lu, ontem completou mais um ano de vida e por conta da data recebeu muitos parabéns. Tim! Tim!

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no