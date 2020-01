Feirão

Para os teresinenses que desejam começar o ano realizando o sonho de ter seu próprio imóvel, a MRV realiza o Feirão de Lançamento do condomínio Terrazzo Horizonte, no piso térreo do Teresina Shopping. Até o próximo domingo, a população tem a oportunidade de conhecer todas as condições especiais para compra de apartamentos com boa localização e que podem ser financiados pelo Programa Minha Casa, Minha Vida.

Baile de Máscaras

Vem aí o Baile de Máscaras da APCEF/PI, com muita alegria, folia e diversão. A festa já em clima de carnaval acontecerá no dia 1 de fevereiro, a partir das 21h, no Clube da Associação. A musicalidade ficará por conta da Banda Triballes, que conquistou o público piauiense, tendo como ritmo principal o Axé Music e a Banda Levada Elétrica. Mais informações:3216-4400.

Posse

Agradeço o convite para a posse de Antônio José Moraes Sousa Filho e diretoria eleita para presidência da Federação das Indústrias do Estado do Piauí, amanhã às 19hs na Fiepi.

Praia

Railson Miranda e Aline Dias e os filhos: Gabriel e Guilherme, José Wilson Barros e Raqueilane Miranda Sampaio e filhos: Jonas e Julia, Evandro Cardoso e Raquel Miranda Sampaio e a filha Sabrina, Raimundo Duda e Miranda, Antônio Miranda e Sandra, Valdemir Motta e Rosa Gonçalves Motta estão em Luis Correia, curtindo ainda férias.



Equipe Velho Monge participou da 10ª Expedição Naútica que aconteceu no último final de semana saindo do Iate Clube de Teresina até Parnaíba.







Blogueira Cleide Coêlho (ao centro)recepcionou com manda o figurino a empresária Bábara Fernanda e a filha Mayanna (patrocinadora da recepção Expedição Naútica sábado passado em Miguel Alves) e o badalado Barbosa.







A pequena Valetina Miranda Pereira no domingo que passou recebeu o sacramento do batismo na Igreja de N.S. dos Remédios da cidade de União. Na foto com os pais: Nonato Miranda e Flávia Michellany e o irmãozinho Enzo.

Aniversário

Sábado próximo, às 19hs, o pequeno Nicolas, vai ganhar uma festona para comemorar seu um aninho de vida no Vidalhos Buffet em União, organizada pelo seus pais: Anderson Rodrigo e Naná Oliveira. Tenho convite pro evento!

Mimos

Mercy a jornalista Roberta Rocha e ao professor Ricardo Rannieri Quaresma pelos presentes a mim enviado.

Recepção

Muito Grato aos empresários: Maxdônio Agro e Bárbara Fernanda (Posto e Hotel Redentor) e a filha Mayanna Fernanda por me receberem hiper bem em Miguel Alves no último sábado.

Encontro Pedagógico

Aconteceu na noite de segunda-feira, 20, a programação do nosso XXV Encontro Pedagógico do Centro Universitário Santo Agostinho. Foi o

momento para discutir os professores tudo que irão aplicar no semestre. É um momento de compartilhar e adquirir mais conhecimento!

Estreia

O Programa de tv, Abre Alas do Mariano Marques, estreia neste sábado (25) ao meio dia, direto shopping de Teresina, com muita animação. O programa é único de carnaval do Piauí.



A empresária Lúcia Sousa comemorou em seu buffet, na última sexta-feira (17), a formatura da filha, Daniela Sousa. O evento reuniu familiares e amigos próximos da família para celebrar a conquista da mais nova odontóloga de Teresina.







Gabriel Reduzino está em os formandos do curso de Engenharia de Produção da Uninovafapi, as solenidades tiveram início segunda e se encerra no sábado com recepção no Aldebaran Ville.