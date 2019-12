União será palco do lançamento do 1º Festival da Cana de Açúcar 2019

Festival & Concurso

A cidade de União, a norte do Piauí, próximo sábado será palco do lançamento do 1º Festival da Cana de Açúcar 2019 com exposição de produtos relacionados a cana de açúcar e outros produtos agrícolas produzidos no município, shows musicais com bandas da terra e com a Banda Farra de Solteiro e a cantora Japa e concurso para escolher a Rainha da Cana de Açúcar 2019 na Praça de Eventos. Realização da Prefeitura de União, Sec. Mun. De Agricultura e Desenvolvimento Econômico e Convap.

Programa de Fim de Ano

Apresentador Mariano Marques, logo mais às 20hs, comanda o Pré- Reveillon das Cores do seu Programa Sábado Maior na TV Antena 10 e lançamento do Programa Abre Alas 2020 no Finess Buffet.

Posse

A Comissão Organizadora da Academia Teresinense de Letras, me convidando para solenidade de fundação e posse dos membros da referida Academia na sexta-feira próxima, às 19hs30 na Assembleia Legislativa do Piauí (Cine Teatro).

Mimo

Agradeço ao amigo José Wilson Barros (representante da Empresa MasterBoi no Piauí)pela bonita e luxuosa agenda.

Rubi

Vai ganhar no sábado agora, uma mega festa de 15 anos organizada pelos seus pais: Roberto Carlos (policial) e Maria Antônia Santos(professora) na cidade de União. Com a seguinte programação, as 19hs missa em ação de graças na capela de N.S. de Fátima (Patronato) e recepção no ginásio coberto do Patronato. Agradeço o chique convite!







A grande dama Maria Hilda Monteiro no último dia 06 dezembro brindou sua nova idade com café colonial na Cookies Eventos Platinum.



Gislene Carvalho, Nailza Meneses, Zuita Vasconcelos e Aldora Lebre marcaram presença no aniversário da socielite Maria Hilda Monteiro.





Festa de Pré- Reveillon

Prefeitura de José de Freitas vai realizar no dia 28 de dezembro em José de Freitas, grande festa de Pré- Reveillon na praça central com a cantora Walkyria Santos.

Lançamento

A cantora Lilly Araújo vai lançar seu DVD de 23 anos no sábado agora, em grande festa juntamente com a Banda Bali na The Lounge. Mercy pelo convite!

Feira

Para quem deseja comprar um presente de Natal como Bijouterias, opalas, redes, brinquedos, bonecas, artes plásticas, arte santeira e muitos mais, a Feira de artesanato Artes Mulheres segue no Teresina Shopping até o dia 24 de dezembro. A Feira funciona no piso superior em frente ao elevador panorâmico.

Inauguração

Os empresários e irmãos Lucas Lopes e Pedro Henrique Lopes inauguraram sexta-feira (6), nova farmácia de manipulação e suplementação na zona leste da capital. Essa é a 15° loja da rede de farmácias magistral que mais cresce no Piauí. A programação de inauguração continua até às 20h desta sexta-feira no Diamond Center, zona leste de Teresina.







Irmã Zita Borges (a esquerda) recentemente esteve em João Pessoa prestigiando os 50 anos de vida consagrada das Irmãs Cordimarianas: Denise e Irmã Cristina.







Um abração a querida cabeleireira Dorinha Lopes (assinante deste O Dia)que segunda-feira aniversariou. Parabéns!







Time da AABB de Teresina é campeão do 7º Circuito Norte e Nordeste de Futsal de Base (Sub-11)realizado me Fortaleza no período de 28/11 a 01 de dezembro. Entre os atletas o garoto Guilherme Dias Sampaio.