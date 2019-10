União e Piripiri festejam Nossa Senhora dos Remédios

Blogueira Cleide Coêlho e seu filho Enzo estiveram no último final de semana na cidade de São Paulo para assistirem ao jogo do São Paulo no estádio Pacaembu, time do coração do seu filho. Depois circularam em pontos turísticos.

Dona Tânia Miranda

Ontem teve bolo, refri e parabéns na sede do Grupo O Dia de Comunicação para festejar o aniversária da elegante Tânia Miranda (diretora administrativa e financeira) por conta de sua nova idade. A coluna deseja toda felicidade e sucesso do mundo.

Semana Cientifica

Teve início na noite desta segunda-feira, 07, mais uma programação para ampliação da formação acadêmica dos nossos alunos do Centro Universitário Santo Agostinho. A Semana Científica 2019 teve como palestra de abertura a conferência: Sustentabilidade 4.0: Inovação, Diversidade e Sustentabilidade, ministrada pela Profª Drª Magda Helena Maya.no site www.unifsa.com.br você confere toda programação, que segue até o sexta-feira próxima,dia 11 de outubro com atividades voltadas para todos os cursos.



Empresário Dunshee de Castro Bisneto, hoje será pequeno para tantos abraços e parabéns por conta do seu aniversário. Parabéns!

Nossa Senhora dos Remédios

Está sendo festejada na cidades de Piripiri e União, desde de domingo com missas novenas diariamente, e se estenderá até dia 16 do mês em que estamos.



Maravilhosa Ana Lúcia Machado (assessora do vereador do Luis André) segunda-feira aniversariou e ganhou festa organizada pela família e amigos. Recebe os nossos parabéns!

Condolências

Enviamos nossos votos de pesar aos familiares e as Irmãs Cordimarianas pelo falecimento da Irmã Maria Eugênia no último dia 04 deste mês em Caucaia - Ceará. Irmã Eugênia exerceu por muitos anos os cargos de diretora e tesoureira do Patronato Maria Narciso da cidade de União.



Dr. Aderson Aragão participou do II M.I.T.E (Minimaly Invasive Therapeutic Event ), evento que reúne grandes nomes da cirurgia bariátrica do Brasil em Porto Velho-RO.

Programação para crianças

O Dia das Crianças está chegando e a diversão no Teresina Shopping está garantida. O shopping preparou uma programação especial para celebrar a data. A ‘Espetacular semana da Criança’ acontece de 09 a 13 de outubro com muitas brincadeiras, teatro, desfile de bonecos gigantes e muita alegria.

Parabéns

Enviamos nossos parabéns para o empresário amigo Segisnando Alencar, que na próxima sexta-feira completará mais um ano de vida. Tim! Tim!

Um abração grande para o querido Padre Gilberto Freitas (da Paróquia do Cristo Rei) que ontem completou mais um ano de vida. Na foto com o Padre Marcelo Rossi.