Live da Lagosta

Tudo certo para a Live da Lagosta Bronzeada na próxima sexta-feira (dia 17) às 20hs no YouTube que terá o repertório romântico show. O show ao vivo com Laninha Gama, Lano Gama e Frank Moreno tem objetivo de arrecadar alimento alimentos, máscaras e álcool em gel para distribuir as pessoas que estão necessitando em tempo de coronavírus.

Novidade

Empresário Fontinele Brito me comunica que as Petas Vó Alice, além de romperem fronteiras, estão aumentando o seu leque de produtos. Agora é distribuidora de ovos também. Instagram @petasvoalice e whast´s 9-9824-6066.

Live Solidário

Cantora Taty Girl fez LIVE (onde cantou grandes sucessos antigos) na última quinta-feira, com transmissão pelo seu canal no Youtube e Instagram, para ajudar os menos favorecidos em virtude a pandemia corona vírus. Foram arrecadados mais 20 toneladas de alimentos além de pães, álcool em gel e ração para animais. Parabéns ! a cantora Taty Girl, Berg Pedrosa (seu esposo e seu empresário) e ao empresário Júlio César (Camarote Shows) pela bonita campanha.

Parabéns

Ainda é tempo de parabenizar o deputado federal Átila Lira (PP), que no último dia 08 de abril completou mais um ano de vida. A coluna deseja ao grande parlamentar felicidades e sucessos.

Medidas

O governador Wellington Dias anunciou ontem a redução de 15% do próprio salário e de gestores dos órgão do Estado, exceto os servidores das áreas de Saúde, Segurança e Assistência Social. As medidas fazem parte de um Plano de Contingenciamento de Gastos na Administração Direta e Indireta Estadual e terão validade enquanto durar o período de calamidade pública.

Susto

Empresário Alan Bezerra (Teresina Eventos) está bem e em casa, após ser baleado no braço em assalto no último domingo na cidade de Timon. Alan e amiga foram surpreendidos por dois elementos quando estavam no interior da residência da mesma.

Pico da Covid-19

Prefeito Firmino Filho e governador Wellington Dias, usaram suas redes sociais onde fizeram uma live, para informar a atual situação do Piauí diante da pandemia coronavírus, que há muitas incertezas sobre a real quantidade de casos no estado, mas que há uma previsão de que ocorra um pico da doença entre o final de abril e a segunda semana de maio.

Advogado Dr. Ricardo Augusto Melo, pré-candidato a prefeito de União pelo MDB conta com o apoio total do deputado estadual Themistocles Filho (presidente da Assembleia Legislativa do Piauí).







Professora Yara Lira Paz e Silva (Diretora Geral do Centro Universitário Santo Agostinho) na última segunda-feira recebeu inúmeras mensagens e parabéns, por conta da sua nova idade. Tim! Tim!







Nossos parabéns para o colunista social de alto gabarito, Mauro Veras aqui deste Jornal O Dia, que amanhã emplacará nova idade .







Tudo de bom para a socielite Ide Coêlho, ilustre aniversariante de amanhã. Parabéns!







Professora Érica Melo comemorou seu níver na segunda-feira que passou, ao lado esposo professor Marcone (secretário de educação de União) e do filho Heitor, seguindo a quarenta.