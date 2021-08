Parque Aquático

A cidade de Timon vai ganhar um grande complexo de turismo e lazer da região Meio Norte do Brasil, o Grand Water Park. O empreendimento, fica localizado na BR-316, a 11 quilômetros de Teresina e possui uma área total de mais de um milhão de metros quadrados, com área de lazer privativa, pista para caminhada, quadra poliesportiva, área gourmet com piscina, playground, salão de eventos.

Festejo

Terminará na terça-feira no próximo dia 31 (terça-feira) o festejo do Glorioso São Raimundo Nonato na cidade de União. Esse final o evento religioso ganhará um movimento maior. Missas-novenas estão acontecendo diariamente, às 19hs na igreja com transmissão pela Rádio Vanguarda Educativa FM 106.5Mhz.

Show

O cantor Léo Cachorrão e dj Joy estarão se apresentando no Bar Canto da Mina em União, no próximo sábado, a noite 20hs. Realização: Nonato Contabilidade.

Novos Coordenadores

O Núcleo de Apoio Pedagógico do Centro Universitário Santo Agostinho, está sob nova coordenação, agora no comando do Professor: Me. Edjofre Coelho e a Professora: Dra. Neuza Melo é a nova coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo.

Sistemas do Detran



O Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran) informa a todos seus usuários que a Agencia de Tecnologia da Informação do Estado (ATI) continua trabalhando de forma intensa para resolver o problema que afetou nossos sistemas Renavan (veículos) e Renainf (infrações) e que hoje devem ser normalizados.

Vacina

A Fundação Municipal de Saúde, começou ontem a vacina contra a covid-19, a população de 23 anos ou mais que realizaram agendamento por site do site da FMS, em Teresina. A aplicação da 1ª dose do imunizante será disponibilizar apenas para o público que realizou agendamento segunda-feira. Foram abertas 18 mil vagas para esta etapa da vacinação que vai até amanhã (26).

PI-366

O Governo do Estado do Piauí, através do DER, está recuperando com asfalto novo a estrada, que liga a cidade de Lagoa Alegre a José de Freitas. Bravo ! Bravissímo!



Toda felicidade do mundo, para a cantora Solange Almeida, que ontem completou mais um ano de vida. Solange além de belíssima, tem a voz bonita e super carismática com seus fãs.







Comerciante Raimundo Duda (ao centro)no último domingo completou 71 anos de vida e ganhou almoço especial e bolo por conta da data. Na foto, ladeado pela esposa professora Miranda (ao centro)e pelos filhos: Railson Miranda, Raqueilany Sampaio e Raquel Sampaio.







Representante no setor de produtos alimentícios no Piauí, Zé Wilson Barros (a direita)ontem trocou de idade. Na foto: o sogro Raimundo Duda (ao centro)e a esposa Raqueilane Sampaio Barros.









A empresária Alexsandra Diniz acaba de retornar de uma breve temporada de férias e já está focada na inauguração de mais uma loja da sua rede de óticas, que acontecerá no próximo mês.







Blogueiro de Teresina, Nyeell Ribeiro curtiu na última sexta-feira na Casa de Show Nashivile o shozão da Banda Forró Lagosta Bronzeada.







Vereador Júnior Mota (presidente da Câmara de Vereadores de União) e o deputado estadual Gustavo Neiva, que recentemente destinou emenda para calçamento para o Povoado Novo Nilo.

