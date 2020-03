Convite

Agradeço sua excelência o governador do estado do Piauí, Wellington Dias pelo convite para seu aniversário que acontecerá amanhã, às 8hs da manhã na Casa de Maria- Praça de São José- Vila Operária. Sua excelência ao invés de presente preferiu ajuda para Associação Beneficente São Paulo Apóstolo- Abespa.

Festejo de São Benedito

Prossegue bastante animado o festejo do glorioso São Benedito, com missas-novenas às 17:30 até sábado no Salão Pia União dos Pobres no Convento ao lado da Igreja.

Theresina Hall

A maior Casa de Show do Nordeste, vai sediar 2 grandes shows nos próximos dias : 25 de Abril (TBT WS- com Wesley Safadão, Taty Girl e Banda Calcinha Preta) e dia 02 de Maio (Save The Date-com Skank).

Festejo de Altos

Os Altoenses já nos preparativos finais para o festejo do glorioso São José, padroeiro da cidade que tem início na próxima segunda-feira, com missa (às 16:30)na Paróquia de N.S. das Mercês seguida procissão até a Igreja Matriz. Alô! Fransquim Cabeleireiro e professor Plácido Costa(eterno cronista social).

Reforma

A diretoria do Iate Clube de Teresina, comunica que o restaurante do citado clube está em reforma para melhor atender associados e convidados e que breve voltará suas atividades.

Esporte

Seleção de Futsal de José de Freitas é bicampeã do Copa Norte de Futsal, durante jogo contra a Seleção de Campo Largo na cidade de Esperantina, no último domingo onde venceu com o placar de 4 x 2.

Liquida Verão

O Teresina Shopping realiza nos dias 06 e 07 de março a Liquida Verão. As lojas participantes oferecem até 70% desconto nos mais diversos segmentos de roupas, calçados, acessórios, óculos e relógios. E para ninguém perder as oferta, durante a promoção a digital influencer Karol Damião dará dicas de achadinhos nas redes do Teresina Shopping. Todas as lojas participantes da promoção estarão sinalizadas com o display do Liquida Verão. É só acompanhar para ficar por dentro de tudo.

Mais Uma Unidade

Na próxima sexta-feira, às 8:30, será inaugurado mais uma unidade, o Campus Leste, pertencente ao Centro Universitário Santo Agostinho, localizado na Av. Jóquei Clube, 1323. Essa ampliação de serviços e de estrutura faz parte do nosso propósito institucional: transformar a sociedade por meio da educação, formando profissionais éticos, competentes e comprometidos com os valores humanos.



Toda felicidade do mundo, para bonita advogada Jessica Saraíva Fortes, que na segunda-feira completou mais um ano de vida. Tim! Tim!







A pequena Maria, ganhou bonita festa por conta de seus 8 aninhos na cidade de União, organizada por sua mãe Anne Moraes. Na foto com a mãe Anne e os avós: Mundiquinha e Domingos.







O médico psiquiatra, Samuel Rego, ministrará palestra sobre felixibilidade cognitiva, que consiste na capacidade de se manter atualizado e flexível para aprender informações novas e de diferentes áreas, amanhã, a partir das 18h30.







Governador do estado do Piauí, Wellington Dias amanhã marcará no calendário. A coluna antecipa os parabéns desejando sucessos, amor e felicidades.







Hoje é de bolo confeitado para advogado Ícaro Borges (Borges Barbosa Advocacia)que troca de idade. Parabéns!