Teresina terá show com João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Victor Fernandes e Diego Souza

Dia 18 de dezembro, Teresina será palco da maior festa, de todos os tempos, no Arena Teresina Shopping com João Gomes (o fenômeno ), Tarcísio do Acordeon, Victor Fernandes e Diego Souza. Adquira seu ingresso, nas Lojas Óticas Diniz ou através de vendas online: brasilticket.com.br

Premiação

Diários de Emergência Covid 19, obra que reúne narrativas de 63 brasileiras e brasileiros de diversas regiões do Brasil e no exterior, é uma das cinco finalistas do Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura. A obra conta com a participação da profa. Dra. Maria das Graças Targino, egressa do curso de Jornalismo do UNIFSA, e da produtora cultural Hercilia Raquel Mendes, ambas residentes em Teresina.

Arthur

Casal advogada Gisela Freitas e empresário Átila Melo Lira, é pura felicidade com o nascimento do pequeno Arthur, na madrugada de segunda-feira. A coluna deseja saúde ao pequeno!

Festejo

Nossa Senhora da Conceição, está sendo festejada com missas- novenas diariamente ( às 19hs) na cidade de Barras. O evento religioso se estenderá até o dia 08 de dezembro.

O deputado estadual Warton Lacerda (PT) não para de trabalhar, ontem assinou juntamente com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Neri, ordem de obras para a cidade de Barras, da via que dá acesso ao bairro Vila França. Bravo ! Bravissímo!

Projeto Caminhos da União



Prefeito Gustavo Conde Medeiros, da cidade de União, está avançando com o Projeto “ Caminhos da União” onde concluiu a recuperação da Estrada Bom Princípio/ Gameleira e Sapucaia com extensão de 6km. E prossegue recuperando agora o trecho Gamileira de Dentro e em seguida Bom Princípio e Solidão.



Princesa Fabiana Sampaio Ribeiro Sousa, ladeada pelos seus pais: Fábio Ribeiro Sousa (juiz do trabalho no Maranhão) e Rosalina Sampaio (empresária) e seus irmãos: Ramon e Renan Sampaio Ribeiro Sousa.







Deputado estadual Warton Lacerda (PT)é recepcionando com festa, pelo empresário Dunshee de Castro Bisneto, Mauro Januário (presidente a Liga Unionense de Esportes), desportistas e amigos na cidade União no sábado que passou.







Ainda é tempo de parabenizar o advogado, vereador e presidente da Câmara Municipal de União, Júnior Mota, que aniversariou na última sexta-feira (19).







Advogado Dr. Celso Barros Neto, foi reeleito presidente da OAB-Piauí com 3.029 votos no último domingo, durante eleição bastante concorrida. Bravo! Bravissímo!







Empresário Júnior Nery, comemorou sua troca de idade no domingo passado, ao lado da esposa: Lorena e dos filhos: Cantídio Neto e Mariana. Parabéns!

