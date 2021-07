Pesquisa

Teresina está com índices em quedas relativas à Covid-19 na 23ª Semana Epidemiológica, de 6 a 12 deste junho, em relação à 22ª Semana Epidemiológica de 30/05 a 5/6. Conforme os indicadores, caíram em 24% os casos de síndromes gripais e em 19% os casos confirmados de Covid-19 em Teresina.As internações por síndrome respiratória grave caíram 19%, os óbitos em 18% e permaneceram estáveis em 24% as solicitações do exame RT-PCR para diagnosticar casos de Covid-19.

Novo Email

Notas, Convites e Fotos, agora deverão ser enviadas para o meu novo email: [email protected] Gracias!

Faleceu

Ontem em São Paulo, no Hospital Sírio Libanês, aos 93 anos, ex-deputado federal e empresário, Ari Magalhães de falência múltipla nos órgãos após ter contraído Covid-19.

Data

Próximo sábado a Igreja Católica, celebra com missas e terços o dia do Sagrado Coração de Jesus. A quem recorremos nossas orações pelo fim da pandemia de Covid-19 no mundo.

Mimo de São João

Mercy a empresária Van Fernandes (a rainha dos supermercados do Piauí)pelo presente a mim enviada.

Estrada

O governador Wellington Dias, através do Pro Piauí inaugurou na segunda-feira a pavimentação asfáltica estrada de ligação da PI 112 à comunidade Fazenda Soares. Fortalecendo assim o desenvolvimento, crescimento econômico e qualidade de vida para os que mais precisam.

Dança das Cadeiras



Advogado André Lopes é novo secretário de governo da Prefeitura de Teresina, nomeado pelo prefeito Dr. Pessoa no dia de ontem. A coluna tomou conhecimento que André, é genro do vereador e presidente da Câmara de Teresina, Jeová Alencar. Ex- deputado Adolfo Nunes irá para Arsete.

Concurso Casal Junino

O Cidade Junina 2021 em parceria com a Federação das Quadrilhas Juninas do Piauí, estão realizando o concurso Casal Junino-2021 a votação está aberta no Post Oficial Cidade Junina Piaui no Instagram @cidadedejuninapi e vai até o dia 21 deste mês,para a escolha do casal. O resultado acontecerá dia 25 do mês em que estamos.

Vestibular

Ingresse em um curso superior para iniciar sua carreira profissional no Centro Universitário Santo Agostinho. São 17 cursos presenciais de graduação para você iniciar a sua formação. Vagas pata o Campus Sul e Leste. Mais informações através (86)3215-8700.



Toda felicidade do mundo para nosso arcebispo metropolitano de Teresina, Dom Jacinto Brito que hoje está de aniversário. Na foto este jornalista e colunista social amigos de vocês, Daniel Cardoso.







Registro da reunião do jovem Átila Filho e do seu pai, deputado federal Átila Lira com o senador Ciro Nogueira em busca de melhoria para o desenvolvimento do Piauí, na segunda-feira.







Nutricionista Brenda Gardeny reuniu família e alguns amigos no sábado passado em sitio dos pais em União, para festejar sua nova idade e o noivado com o bonitão advogado Danilo Jales.







Wilson Barros (da empresa Barros e Sampaio Representações de Produtos Alimentícios Ltda)prestigiou a reinauguração da filial Carvalho Super Alto da Ressureição de Teresina. Na foto com a empresária Van Fernandes (a rainha dos supermercados).

