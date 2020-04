Sexta-feira próxima (01) acontecerá a Live do cantor Toca do Vale

Live Grátis

O Centro Universitário Santo Agostinho, informando que você pode assistir ao Webinar gratuito para entender o EAD, a melhor saída para você estudar na quarentena. Você não pode perder as lives. É sua chance de tirar todas as dúvidas sobre o EAD, inscreva-se agora. Através do www.unifsa.com.br

Reforma

Prefeito de José de Freitas, Roger Linhares está reformando o antigo Hotel Municipal daquela cidade, para o funcionamento do Centro Administrativo e Central de Artesanato.

Responsabilidade social

O ritmo de produção dos voluntários da Rede Pense Piauí segue a todo vapor. Na última semana, foram entregues 100 aventais para o Hospital Urgência de Teresina , mais de 100 litros de álcool e 10 aventais para o Samu, além de 1500 máscaras para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Barreiras Sanitárias

A Prefeitura de Teresina montou, desde segunda-feira (27), barreiras sanitárias, nas três pontes que ligam a capital ao município de Timon, no Maranhão. Durante a ação, será realizada a medição de temperatura de quem trafega entre as duas cidades, com o objetivo de fazer um controle do estado de saúde das pessoas que entram em Teresina. Bravo! Bravissímo!

Pesquisa

O matemático e professor Jefferson Cruz, integrante do Grupo de Trabalho de Saúde do Comitê Gestor de Crise (CGC) da UFPI, também calculou que sem isolamento social o estado chegaria a 100 mil casos de Covid-19 em junho. Vamos continuar trabalhando contra as estatísticas.

Missa de Sétimo Dia

Amanhã, às 18hs será celebrada a missa de 7º dia de João Claudino Fernandes. A celebração terá transmissão on-line pelas redes sociais Instagram, Facebook e YouTube da Paróquia Nossa Senhora de Fátima.

Votos de Pesar

Registro com pesar falecimento da Sra. Maria dos Santos Nascimento Matos (Santinha) esposa do Dr. Humberto Matos e mãe dos amigos: Giordano, Giovane, Gilson George e Germana na última segunda-feira.

Máscaras

Informações chegam a nossa coluna, dando conta que as Prefeituras de José de Freitas e União, estão distribuindo máscaras para população como também orientando para como uso do álcool em gel, distanciamento e isolamento social.



Cantora Leide Santos fez bonito em sua Live na sexta-feira passada, onde além de agradar seus fãs e seguidores consegui muitas doações.







Ainda é tempo de parabenizar o amigo e blogueiro do Portal O Dia- cidade de União, Ossian Melo que trocou de idade segundafeira. Tim! Tim!







Aquele abraço especial cheio de paz e sucessos, para o professor Evamar Viana que amanhã completa mais um ano de vida. Parabéns!







Amanhã, a cantora Lilly Araújo vai estará realizando a Live TBT, às 18hs no seu canal no YouTube. Todo mundo ligadinho para curtir músicas maravilhosas!







Alexandre Lopes, blogueiro da capital, ontem recebeu inúmeros parabéns por conta da sua idade. Parabéns!