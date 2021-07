Sexta-feira, dia 11, o cantor Edson Lima comandará a Live Vozes Eternas

Live Vozes Eternas

Próxima sexta-feira o cantor Edson Lima (ex-Gatinha Manhosa)comandará a Live Vozes Eternas, às 20hs no canal do You Tube/Edson Lima Oficial onde terá as seguintes participações: Batista Lima (ex-Limão Com Mel), Aduilio Mendes (ex- Mastruz com Leite), Lenno (ex- Desejo de Menina), Carlinhos Gabriel (Forrozão Tropykália) e Dão Lopes (Moleca 100 Vergenha).

Festejo de Santo Antônio

Está acontecendo desde o dia 31 de maio, na cidade de Campo Maior com novenas diariamente, às 19hs, na catedral de Santo Antônio, com um público reduzido de fiéis devido a pandemia do coronavírus além de transmissão pela Facebook e Instagran da Paróquia.

Faleceu

Na madrugada de sábado na cidade de Lagoa Alegre, o comerciante Gerson Araújo Borges, pai da amiga Gesimar Borges Vaz (es-prefeita). Nossas condolências aos familiares.

Eleição Sinte de Picos

Dia 17 do mês em que estamos, acontecerá na cidade de Picos ( a terra do alho)a eleição para presidente do Sinte-PI Regional de Picos, a chapa 2 que tem como membro, a cronista social Socorro Costa, está na disputa.

Webconferência

O Curso de Farmácia do Centro Universitário Santo Agostinho, realizará hoje, às 18hs, através da Plataforma Blackboard a Webconferência “ Vacinas do desenvolvimento às Fakes News” com os professores : Lyghia Maria Araújo Meireles e BERNARDO Melo Neto. Saiba mais no site: www.unifsa.com

São João On Line

Teve início ontem a II Mostra Piauí de Quadrilhas Juninas, com pares de nove quadrilhas de Teresina e de outras cidades do Piauí. A apresentação será transmitida pelas redes sociais da Secult e TV Garrincha no Youtube e Facebook, a partir das 18h30.

De volta

A jornalista, apresentadora de tv e assessora de imprensa, Roberta Rocha, está novamente a frente da assessoria do Grupo Vanguarda (Carvalhos Super).]



Amanhã(dia 11)quem faz aniversário é o empresário Edivaldo Alexandre proprietário da LÍDER EMPREENDIMENTOS, que tá fazendo 30 anos ele festeja a vida esbanjando saúde e fazendo um belíssimo trabalho no mercado imobiliário. Na foto com os colaboradores: Ziel Vasconcelos e Taynara Germano.







Padre Gilberto Freitas (da Paróquia e Igreja Cristo Rei) no último dia 02, completou 31 anos de anos de Ordenação Sacerdotal. A coluna envia parabéns!







A pequena Isabella no sábado passado ganhou linda festa, com o tema a bela e a fera para comemorar seu primeiro aninho de vida, organizada pelos seus pais: Carlos Nery e Clara Melo Nery (aqui na foto).







O cantor Kabral, o rei da seresta, nesse final estará em Teresina, concedendo entrevistas em emissoras de rádios e tvs, inclusive na TV O Dia, Programa Sem 100% Forró, onde fará o lançamento de seus novos EP (sucessos).







Toda felicidade do mundo, para o tesoureiro da PREVI da Prefeitura de União, professor David Barros, que na próxima sexta-feira trocará de idade, Tim! Tim.







Leozinho Tavares, cantor e compositor, a voz do brasil, participará do Programa 100% Forró (TV O Dia) e demais emissoras de tv e rádios de Teresina, onde lancará seus novos sucessos (EP).

