Sexta-feira, dia 02, tem Live de São João com Lagosta Bronzeada,Forró Real e Convidados

Live São João Lagosta & Forró Real

Próxima sexta-feira ( dia 02 de Julho) você vai curtir pelo YouTube, a Live São João com Lagosta Bronzeada e Forró Real e Convidados, apartir das 20hs. Assista pelo YouTube/ Canal Forró Real.

XXVII Encontro Pedagógico

Prossegue até sábado o XXVII Encontro Pedagógico do Centro Universitário Santo Agostinho-UNIFSA, com o tema “Tendências e Ações Educativas e Sustentáveis no Planejamento e na Prática, voltado para a qualificação dos docentes da instituição, o vento vai levantar reflexões sobre formação profissional baseada na sustentabilidade no Ensino Superior.

Mimos

Obrigadooooo a rainha dos Supermercados, Van Fernandes (Grupo Vanguarda- Carvalhos Super) pelos maravilhosos presentes.

Live O Seu Desejo Show

Banda Desejo de Menina, vai realizar no próximo sábado (dia 03), às 20hs, a “ Live Seu O Desejo Show”. Os vocalistas Alessandro Costa e Yara Tchê prepararam um repertório maravilhoso para fãs, amigos e simpatizantes. Transmissão pelo YouTuve/Canal Desejo de Menina Oficial.



Cantores: Alessandro Costa e Yara Tchê (Desejo de Menina – A mais romântica do Brasil)prepararam um super repertorio para Live do próximo sábado (dia 03), que será transmitida pelo YouTube, às 20hs.





Reinauguração

O Grupo Vanguarda segue o projeto de reforma e reinauguração de lojas. No mês de julho, as lojas da Santa Maria da Codipi, do São Joaquim e do Riverside serão reinauguradas para melhor servir seus clientes.

Em Queda



A Secretaria de Estado da Saúde, informou que a taxa de ocupação de UTIS no Piauí atingiu a marca de 72% ontem terça-feira em Teresina e de 85% no Interior. Há 82 leitos de terapia intensiva disponíveis para pacientes de Covid-19 em todo o estado, o que significa que não há mais fila de espera por vagas.

Posse

O Empresário Guilherme Fortes assume a presidência do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon Teresina). O Sindicato realizou eleições no mês de junho para escolha do novo nome para estar à frente da entidade que representa um dos maiores setores econômicos do Estado: o construtivo. A cerimônia de posse ocorre amanhã (30), às 19h, na Federação das Indústrias do Estado do Piauí (FIEPI), no 8° andar. Mercy pelo convite!



Cantora, Taty Girl, lançou na última sexta-feira (dia 25) seu novo EP “ Até o Universo Percebeu” durante Live São João de Todos do Canal Sua Música.







Manoel Veras (cerimonialista da Universidade Federal do Piauí)segunda-feira foi alvo, de muitos parabéns por conta de sua nova idade.







Parabéns, para o micro-empresário no ramo de acessórios para celulares e importados (Loja União Acessórios e Importados), Pedro Henrique de Castro que ontem completou mais um ano de vida.







Ainda é tempo de parabenizar, o garoto João Gabriel (filho do casal amigo Railson Miranda e Maria Aline Moreira)que segunda-feira completou 16 anos de vida.







Registro especial dos empresários Junno Sousa e Denyse Sales, que passam dias de descanso com a família em Fernando de Noronha. Em breve estarão abrindo mais um empreendimento turístico no litoral piauiense.





