Que a magia do Natal traga alegria, felicidades, saúde e muita paz a cada um de vocês

Agradeço ao casal Segisnando Alencar e Regina (Rede Clube) e a amiga Claudinha Freitas (diretora do Senac de José de Freitas e proprietária da Rádio Livramento)pelo bonito cartão com votos de Feliz Natal enviado a este jornalista e colunista social, Daniel Cardoso.

O publicitário, administrador e empresário, Silvio Leite, realiza uma sessão extra de lançamento do seu livro "Silvio Leite - Marcas que Marcam", hoje, 22, às 17h no Carvalho Super da Homero Castelo Branco. O livro é editado pelo jornalista Zózimo Tavares, e foi impresso na Gráfica Halley. Mercy pelo convite!

Caixa Econômica Federal, através do gerente executivo da AIO(Autorização para incio´de Objeto)Marcelo Diniz e a Prefeitura de União, através do prefeito Gustavo Conde assinaram convênio para a reconstrução do Hospital Municipal Dr. José da Rocha Furtado. Os recursos na ordem de 3,5 milhões, foram garantidos através de emendas parlamentares do senador Ciro Nogueira, deputado federal Átila Lira e contrapartida da Prefeitura de União.

Aconteceu, no dia 16 de dezembro, a I Convenção de Líderes do Sistema Unimed Teresina, no Grand Bistrô. O objetivo foi mostrar as ações e os resultados da Cooperativa, além de explanar os novos desafios de Mercado para 2022. Líderes corporativos e médicos cooperados participaram do evento, que foi presencial com transmissão ao vivo pelo YouTube da Unimed Teresina.

Próximo sábado (dia 25) a jogadora do Benfica de Portugal, a unionense Valéria Cantuário comandará esse evento esportivo que acontecerá no Povoado Lagoa do Governo- Região de David Caldas- União, no Campo Julinho Eventos apartir das 15hs, Final Feminino e Jogos Masculinos. Entrada um 1k de alimentos, depois dos jogos haverá festa com o cantor Glauber Nery.

Aconteceu neste domingo (19/12) as eleições do Iate Clube de Teresina. Mesmo sendo chapa única, os sócios do Iate Clube fizeram questão de marcar presença e lotaram o Clube para definir a próxima Diretoria, que irá comandar o Iate pelos próximos 3 anos. Foram 329 sócios votantes, o que rendeu a Tarcísio Freire 98,2% dos votos válidos. Tarcísio Freire estará substituindo o atual Comodoro, Gilson Vasconcelos, a partir do dia 1º Janeiro de 2022.

Que a magia do Natal traga alegria, felicidades, saúde e muita paz a cada um de vocês leitores e anunciantes. São os nossos votos do titular da coluna Daniel Cardoso e do Jornal O DIA.



Cantor João Gomes, o fenômeno do forró e da vaquejada no sábado passado, fez um excelente show em Teresina durante a Festa do Pizeiro. Na foto com o titular da Coluna, Daniel Cardoso.







Cantor Washington Brasileiro, véspera de natal (24), fará show no povoado Novo Nilo- União no Clube Palmeira na tradicional Festa de Natal.







Presidente e vereador da Câmara Municipal de União, Júnior Mota e sua esposa Thaise, comandaram na sexta-feira que passou (16) com a maestria a festa de confraternização dos funcionários.







Vereador Didi do Cajueiro, vereador Thiago Costa e vereador Anderson Jardiel, clicados por nossa câmera durante a festa de confraternização dos funcionários da Câmara Municipal de União no Parque Aquático Os Abreus.







Empresário Daniel Alencar (Clube FM)é pura felicidade com o sucesso da Festa do Pizeiro ocorrida no último sábado no Arena Teresina Shopping. Na foto ladeado pela esposa Frinny Bastos Alencar.









