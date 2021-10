Próximo final de semana, acontecerá em Miguel Alves, a 1ª Feira da Agricultura Familiar

Feira

No próximo final de semana (sexta-feira e sábado) acontecerá na cidade de Miguel Alves, na praça José Rêgo, a 1ª Feira da Agricultura Familiar, com a exposição e comercialização de produtos, degustação de peixes, desfile para escolha do Garoto Agrícola e Musa Agrícola e música ao vivo. Realização: Prefeitura e Sec. De Agricultura e Abastecimento.

Festejo

Nossa Senhora dos Remédios, está sendo festejada na cidade de Nossa Senhora dos Remédios- Peixe, com missas-novenas diariamente às 19hs. O evento religioso irá até domingo.

Missa de Sétimo Dia

Os familiares do comerciante José Ribamar e Silva (Zé Silva) convidam parentes e amigos, para missa de 7º dia do falecimento a ser celebrada, hoje às 9hs na Igreja Matriz de União.

Inauguração

A empresário e Diretor do Grupo Pax União, Geraldo Oliveira inaugurou no último final de semana o Viveiro de Mudas do Hotel Fazenda Portal da Amazônia em parceria com a Prefeitura Municipal de Timon-MA. O viveiro faz parte do novo modelo de conscientização ambiental adotado pelo empreendimento do empresário.

Congresso Internacional

Coordenador do curso de Direto do Centro Universitário Santo Agostinho, prof. Me. Fabrício de Farias Carvalho, apresentou o trabalho “ A Efetividade Das Medidas Reparatórias Judiciais no Brasil Como Exigência do Terceiro Princípio de Chigaco: Um Estudo de Caso” no VI Congresso Internacional De Direitos Humanos de Coimbra, em Portugal. O evento aconteceu nos dias: 12,13 e 14 de outubro de forma on-line.

Parabéns

Ainda é tempo de parabenizar, Sonayra Rosane (funcionário do Sistema O Dia de Comunicação) que no sábado passado completou mais um ano de vida. Tim! Tim!

Eternos



Dia 03 de novembro estreia no Cinemas Teresina o novo filme da Marvel “Eternos”. O longa tem direção de Chloé Zhao e elenco estrelar com Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Salma Hayek e muito mais. O filme é o início de um novo universo de heróis da Marvel. A pré-venda de ingressos no Cinemas Teresina já começou no site.







Abrilhantando a nossa coluna hoje, as herdeiras do empresário: Belzamar e Deusa (do Grupo Casa Nova), Verena Caldas e Mitália Caldas, que na quinta e sexta-feira da semana passada trocaram de idade.







Empresário Leonardo Lopes (Tecnolink Soluções em Informática) é pura felicidade com os recentes contratos feitos entre sua empresa Tecnolink e a Equatorial Energia Piauí, Maranhão e Pará.







Hoje é dia de bolo confeitado para Sandra Almeida (gerente da Loja Janete Ótica de União) que comemora mais um ano de vida.







Professor José Barros Sobrinho na segunda-feira participou de solenidade de inauguração das novas instalações da Secretaria Estadual de Educação, que ganhou galeria com fotos dos ex-secretários de educação. Na foto com o governador Wellington Dias.







Andréia de Araújo (Presidente da CAAPI), Josélio Oliveira (Diretor financeiro) e Ian Cavalcante (Secretário Geral)é só alegria com o sucesso obtido na VI Corrida da Advocacia, ocorrida no último Domingo (24). Foram mais de 200 atletas competindo numa prova de 5km nas redondezas da Ponte Estaiada.

