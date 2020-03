Prezando por um meio de comunicação sério, imparcial e com credibilidade

Férias

A cantora Taty Girl e o esposo Berg Pedrosa e os filhos Berg Filho, Raylon e Ícaro, estão nos Estados Unidos, curtindo merecidas férias. Retornam a Brasil no dia 16 do mês em que estamos.

São José

Patrono da Igreja e Pai de Jesus está sendo homenageado, desde segunda-feira em Altos (capital da manga), com missas-novenas diariamente às 19hs e quermecesses. A convite de amigos, deverei circular durante o evento religioso.

Semana do Consumidor

Lojas União Calçados (Teresina, União e Lagoa Alegre) essa semana está com uma promoção bacana: nas compras acima de de R$ 50,00 você concorre a descontos até 30% a vista ou parcelado.

Contagem Regressiva



Para o maior show do ano de 2020 na cidade de Fortaleza, lançamento do DVD da Cantora Taty Girl dia 18 de março no Marina Park, participação da Banda Calcinha Preta, Toca do Vale e Samyra Show. Garanta seu ingresso em até 5x sem juros no cartão, acesse: www.bilhetecerto.com.br

Jantar

A Empresária Maryanne Lopes recebe em Teresina o enólogo francês François Hautekeur, que proporcionará aos teresinenses uma experiência gastronômica nos dias 11 e 12 de março no Matropolitan Hotel e na Confraria Uchôa, com um jantar harmonizado com vinhos e espumantes.

Bombando

O Festival Artes de Março, realizado pelo Teresina Shopping prossegue com suas atrações musicais até o dia 20 deste mês. Confira os próximos shows, hoje- 19:30h – praça de eventos II – Le Ballet Studio de Dança – Hits 90/ amanhã19:30h – praça de eventos II – Leoni e sexta-feira- 19:30h – praça de eventos II – Sertanejou Amigos.

Medalha Ordem do Mérito Renascença

A socielite Geovana Costa (chefe do cerimonial da Assembleia Legislativa do Piauí), na próxima sextafeira, será agraciada com a comenda na cidade de Campo Maior durante as comemorações da Batalha do Jenipapo, que será entregue pelo governador Wellington Dias.



Prefeito de União, médico Paulo Henrique Costa, sexta-feira que passou, ganhou festa com direito a jantar e música ao vivo por conta da sua nova idade ocorrida dia 02. Na foto com sua irmãs Eliane Costa (vereadora) e psicóloga Patrícia, e com a sobrinha Martina Costa.







Secretário municipal de educação, professor Marcone Martins da Silva (que aniversariou dia 26 de fevereiro) e a esposa Erica foram abraçar o prefeito Paulo Henrique Costa por sua troca de idade.







Desejo toda felicidade do mundo para empresária Iraneide Reduzino Sousa (proprietária das Lojas União Calçados) por conta do seu aniversário na última segunda-feira. Parabéns!







Yara Lira Paz e Silva (diretora geral) e Átila Melo Lira (diretor administrativo) estiveram à frente da inauguração do Campus Leste, pertencente ao Centro Universitário Santo Agostinho na sexta-feira passada.







Ontem a minha mãezona Jesus Cardoso (professora formada em Letras pela Ufpi) completou mais um ano de vida. Que Deus, Nossa Senhora, Jesus e Forças lhe concedam sempre saúde, paz, amor, felicidades e vida longa.